Na začátku politické kariéry byl Miloš Zeman vizionářem a liberálem, který odsuzoval populisty a extrémisty. Dnes je z něj prý jiný člověk. „Neúspěch v prezidentské volbě v roce 2003 pro něj byl trauma a zesměšnění, a i kvůli tomu se stále mstí,“ míní politolog Lubomír Kopeček. Zeman už podle něj nechce Česko měnit. „Premiéra Babiše už tolik nepotřebuje, a občas si do něj i rád šťouchne a vládu nebere moc vážně,“ říká v pořadu Prostor X Kopeček.

Talentovaný prognostik i intelektuál. Politolog Lubomír Kopeček napsal o českém prezidentovi knihu a jeho kariéru zná detailně. Zeman podle něj prošel několika pragmatickými změnami, díky kterým se zapsal do dějin a je vůbec nejúspěšnějším politikem. Teď je to, i díky nucenému odchodu do ústraní na Vysočinu, úplně jiný člověk.