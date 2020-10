Lidé zdražení piva přijmou. Jako vždy, říká sociolog Jiří Vinopal | E15.cz

Co udělal s pivními zvyklostmi koronavirus ze sociologického hlediska?

V tuto chvíli nedokážu říct. V září jsme sice zopakovali výzkum, ale jeho data ještě nejsou zpracována. Sám jsem na to zvědavý. V každém případě, ať se v nich objeví cokoli, velmi pravděpodobně to bude jen momentka z daného okamžiku.

Situace se nyní proměňuje neustále a poměrně rychle. Co z toho zůstane trvaleji jako hlubší společenská změna, se ukáže až s větším odstupem po delším období po návratu k normálu.

Restaurace a hospody jsou v současné době kvůli koronaviru prakticky bez hostů. Vrátí se lidé po odeznění pandemie, nebo budou popíjet doma?

Pokud se vrátí do normálu situace epidemiologická, zdravotní, a koneckonců především to, jak ji samotní lidé vnímají, vrátí se zákazníci i do restaurací a hospod.

Společnost nyní prochází velkými změnami, nicméně základní psychické a sociální potřeby lidí, stejně jako jejich zvyky každodenního života, jsou za staletí vývoje zakotvené podstatně hlouběji, než aby je zdevastovala výjimečná situace trvající několik měsíců – nebo i pár let.

Co chování konzumentů výrazně ovlivňuje?

Ideální je možnost výběru a možnost výběr uskutečnit. A nepřeje jim tudíž jakékoli omezení – finanční možnosti, zúžení nabídky na trhu, nemožnost si zajít na pivo, na jaké má chuť. Nicméně nějaká omezení byla vždy, někdy některá větší a některá zase menší.

Po omezujících opatřeních v restauracích pivaře nepotěšili ani velcí výrobci, kteří v poslední době oznámili zdražení lahvového a plechovkového piva. Jak to pivaři přijmou?

Adaptují se, tak jako doposud pokaždé, změny totiž nejsou skokové. Možná jen někteří začnou volit levnější produkty. Ty nyní již drahé pivovary spíše využijí situace pro zviditelnění toho, že ony nezdražují.

Nicméně zdaleka neplatí, že všechny minipivovary jsou drahé. Některé mají ceny naopak poměrně nízké, a ty pravděpodobně budou muset zdražit.