Miroslav Kalousek: V čele TOP 09 bude noblesní a kompetentní tandem | E15.cz

Co říkáte na výsledek souboje o šéfa TOP 09?

Ono to nemohlo dopadnout špatně. Už tři měsíce říkám, že pokládám za optimální, aby oba dva vytvořili tandem, a to v pozicích předsedy a prvního místopředsedy. Nepopírám, že mé preference byly opačné. Jsem ale přesvědčen, že i takhle to bude velmi dobré. Bude to noblesní a kompetentní tandem, který stranu povede k větší čitelnosti a atraktivitě.

Nezačne se strana štěpit, byť se oba kandidáti na předsedu ve svých prioritách v podstatě shodují?

Naprosto ne. Právě proto, že Markéta s Tomášem jako prvním místopředsedou vytvoří tandem, odejde strana ze sněmu stmelená.

Co je jejich hlavním úkolem?

Bezesporu zvýšení čitelnosti TOP 09.

Nová šéfka strany Pekarová si vytkla dva cíle. Je jím přijetí eura a zapojení strany do příští vlády. Máte odhad vstupu Česka do eurozóny?

Žádné datum říkat nebudu. Nejprve o tom musíme přesvědčit většinu společnosti. Myslím ale, že TOP 09 sluší, aby se tomuto tématu věnovala. Je k tomu řada ekonomických, exportních i politických důvodů. Jinak každá strana se musí snažit vstoupit do vlády. Ale samozřejmě záleží na tom s kým. Vstoupit tam s Andrejem Babišem nebo s komunisty je pro TOP 09 vyloučeno.

Má se podle vás strana před krajskými a zejména sněmovními volbami spojovat s dalšími subjekty?

To je otázka pro nové vedení TOP 09.

Drží se nová předsedkyně Pekarová původních programových témat z dob vzniku strany, kterou jste založil s Karlem Schwarzenbergem? Dává důraz na něco nového?

Myslím, že vychází ze stále stejného hodnotového základu a programového rámce. Logicky jde jen o akcentaci priorit.