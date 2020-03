Miroslav Singer: Extra slabá koruna teď ekonomiku nenakopne | E15.cz

Česká měna byla před úderem pandemie v Evropě příliš tvrdá. „Až restartují obchodní toky, měl by kurz koruny vůči euru začínat číslovkou 26,“ říká hlavní ekonom holdingu Generali CEE a exguvernér ČNB Miroslav Singer.

Není současné prudké oslabování koruny výsledkem pozdě ukončených devizových intervencí?

Současná situace je důsledkem pandemie. Koneckonců oslabují měny všech středoevropských ekonomik.

Jsou nyní namístě intervence v opačném směru, případně na jaké výši kurzu?

Určitě mohou být díky objemu devizových rezerv intervence seriózně zváženy. Zbytek nechám na České národní bance.

Jaká hladina kurzu koruny vůči euru je momentálně pro ekonomiku optimální?

V tuto chvíli vytváří slabý kurz zbytečný tlak na subjekty, které si zajistily eurové příjmy, jež v důsledku pandemie zmizely. Takže by měla být koruna spíše silnější. V budoucnu, až se restartují exportní toky, pak jistě slabší než před nástupem pandemie do Evropy. Kurz by asi mohl začínat číslovkou 26.

Může dojít ještě k většímu oslabení koruny? Co by to znamenalo pro ekonomiku?

Oslabování v tuto chvíli nijak nepomáhá, neb takřka zmizely finanční toky, které by slabá koruna „zhodnocovala“. Takže by nyní ekonomice škodilo.

V minulosti jste tvrdil, že boj s inflací je jednodušší cvičení než boj s deflací. Je nyní ČNB v jednoduché pozici, když oslabuje koruna, padá ekonomika a do toho je vysoká inflace?

Není, propad cen ropy i poptávky vytvoří v budoucnu situaci, kdy problémem bude naopak deflace.

Hrozí české ekonomice stagflace, či dokonce inflace spojená s ekonomickým poklesem?

Ne. To skutečně není problém.

Urychlí současná situace přijetí eura?

Těžko, spíš prohloubí problémy Evropské unie i eurozóny.