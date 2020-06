Nejsou kupci. A když jsou, není nabídka, říká šéf UniCredit Bank | E15.cz

Jaký bude mít dopad koronavirová pandemie na českou ekonomiku?

Není jednoduché udělat přesný odhad, protože se pohybujeme ve velmi specifické situaci. Poškozena je nabídková i poptávková strana, což ekonomické modely příliš neznají. Ekonomové se přou, jak to správně propočítat. Dosud byly totiž krize způsobeny jen jedním vlivem. Nyní je to tak, že nejsou kupci, a když už jsou, tak není nabídka, protože stojí výrobní řetězce. Zejména je to vidět na automobilovém průmyslu.

Takže je těžké odhadovat?

Hlavně to, jak rychlý bude návrat k normálu. Česká ekonomika je navíc proexportní, je pro nás důležité dívat se na eurozónu, kde může být meziroční propad ekonomiky až ke třinácti procentům. To by pro tuzemské hospodářství znamenalo pokles někde mezi osmi až jedenácti procenty.

Dodavatelské řetězce jsou narušeny i mimo autoprůmysl?

Automotive je zasažen především, ale postižen je rovněž celý cestovní ruch v oblasti hotelů a letecké dopravy, což ochlazuje důvěru v ekonomiku na straně spotřebitelů.

Bude Česko postiženo méně než eurozóna?

Vypadá to, že o něco méně, protože eurozónu ovlivní několik velkých a výrazněji zasažených ekonomik. Navíc ne všechno exportujeme do eurozóny. Je otázka, jak rychle dojde k oživení. Jsou určité sektory, kde očekáváme rychlejší oživení. Ale například v cestovním ruchu to bude pomalejší a možná k němu v plném rozsahu letos ani nemusí dojít.

Kdy se ekonomika může vrátit do normálu?

Do výkonu roku 2019 nejdříve v roce 2022. Příští rok by sice ekonomika mohla růst o osm procent, ale po poklesu o jedenáct procent. To znamená, že ještě nebude na úrovni z roku 2019.

Výroba aut v Česku se za čtyři měsíce propadla o více než třicet procent. Jak moc to zasáhne ekonomiku a bankovnictví?

Jelikož jsme ekonomikou s druhou největší produkcí aut na tisíc obyvatel, před námi je pouze Slovensko, je na ekonomickém výkonu znát, když má automobilka týdenní dovolenou, natož současné odstávky výroby.

A bankovnictví?

Nemyslím si, že bude postiženo nějak zásadně. Máme silnou výchozí pozici a jasně zacílený obchodní model, abychom se vypořádali s touto bezprecedentní dobou a výzvami, které koronavirová pandemie přinesla.

V jakém objemu žádali klienti o odložení splátek úvěrů?

Je to desetina úvěrového portfolia u korporátního bankovnictví. Tam řešíme individuálně dohodnutý i zákonem stanovený a klientem aktivovaný odklad splácení úvěru. Klíčové pro banky bude, aby se klienti po skončení moratoria dostali zpátky do režimu schopnosti dál splácet.

Nehrozí vlna krachů, až moratorium na splácení úvěrů skončí a zjistí se, jak na tom dlužníci reálně jsou?

Pokud očekáváme výrazný pokles ekonomické aktivity, logicky se zvyšuje pravděpodobnost, že ekonomické subjekty nebudou schopny splácet.

Kdo to pak zvládne po těch šesti měsících? Máte informace o stavu dlužníků?

Jsme v kontaktu s klienty individuálně. Komunikujeme s nimi daleko aktivněji než v klidných dobách, takže víme, kdo z klientů může mít potenciálně větší problémy a jeho schopnost dál podnikat je ohrožena. Z toho důvodu vytváříme portfoliové rezervy ve větším rozsahu než před pár měsíci.