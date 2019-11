Nejvíce vyvezeme do Dubaje, říká ředitelka výrobce lustrů Preciosa Lucie Karlová | E15.cz

Preciosa nedávno uspěla na veletrhu Monaco Yacht Show spustila projekt větší propagace Křišťálového údolí. Mohla byste obě události podrobněji popsat?

Obě věci považuji za velký úspěch. V Monaku jsme představili novou interaktivní verzi instalace Pearl Drop, inspirovanou perlovým náhrdelníkem. Navrhli ji naši kreativní ředitelé Michael Vasku a Andreas Klug. Pearl Drop je především o lidech a energiích – díky doteku a pohlazení perly totiž dojde k přenosu a sdílení energie, která tak rozzáří celou instalaci.

To se jako téma ostatně vztahuje i k projektu Křišťálové údolí. S partnerskými sklárnami v našem okolí jsme se spojili spolu s Libereckým krajem, abychom rozjíveli sklářskou tradici a propagovali ji po celém světě. Preciosa v roce 2017 registrovala Křišťálové údolí pod ochrannou známku, protože jsme věřili, že sklářská tradice a historie tohoto údolí by měly být nadále rozvíjeny a propagovány do celého světa. Křišťálové údolí je i dnes považováno za nejdůležitější region pro výrobu křišťálu. A v investici do něj chceme pokračovat.

Řadu oborů v současné době trápí nedostatek kvalitních zaměstnanců. Jak se s tímto problémem potýká obor sklářství, který zjevně, na rozdíl od montoven, najatí agenturní pracovníci příliš nespasí?

Preciosa patří k největším zaměstnavatelům v regionech, ve kterých působí. Agenturní a krátkodobí pracovníci nejsou řešením. Spoléháme na tým, který má v oboru zkušenosti a zná náš byznys. V první řadě se snažíme maximálně starat o kmenové pracovníky a rozvíjet je, motivovat a povzbuzovat. Zároveň spolupracujeme se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Kamenickém Šenově, jejíž studenty zveme na praxe, organizujeme designerskou soutěž Master of Crystal nebo letní kemp pro vybrané profese. Aktuálně ve skupině Preciosa pracuje přibližně 4 000 zaměstnanců v České republice a vice než 100 zaměstnanců v zahraničí.

V loňském roce získala portugalská skupina Amorim poloviční podíl ve firmě Vinolok, dceřinné společnosti Preciosy, která se zabývá výrobou skleněných uzávěrů pro nápoje. Co vstup investora firmě přinesl a připravujete i další prodeje?

Vstup partnera považujeme za příslib růstu a rozvoje značky. Vinolok má již nyní na kontě několik úspěchů a stále se rozvíjí, ale vstupem Amorimu získal nové možnosti.

Kam jde největší část vašeho exportu?

Nejsilnějšími trhy jsou pro nás Dubaj a teritoria, která tamní pobočka spravuje, a Amerika. Samostatnou kategorií je program „maritime“, který je pro nás mimořádný a vymyká se teritoriálním zákazníkům, jelikož se odehrává ve světových loděnicích. Obchodní společnosti Preciosa jsou rozprostřené po celém světě. Celkem má skupina 14 samostatných obchodních poboček nebo kanceláří.

Kolik, kam a v jaké hodnotě jich již Preciosa klientům dodala?

Preciosa dodává ročně svítidla v hodnotě přibližně jedné miliardy korun. Dodáváme po celém světě – naše výrobky a realizace lze nalézt v 148 zemích.

Vnímáte mezi tuzemskými výrobci konkurenci, nebo si navzájem v oboru pomáháte?

Již jsme se bavili o tom, že pro Českou republiku představuje sklo tradiční produkt a naším posláním je tuto tradici udržet a neponičit její světovou reputaci. Preciosa je svým záběrem mimořádná, ale vnímáme řadu drobnějších společností, které se pro nás v určitých momentech stávají konkurenty. Na druhou stranu je v mnoha případech konkurentem českých společností zahraniční výrobce, a právě v takovém případě věříme, že právě třeba Křišťálové údolí může při vhodném použití pomoci nad zahraniční konkurencí vítězit.