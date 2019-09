Rony Plesl v londýnském V | E15.cz

Posvátnou geometrii tvoří obrovské stromy a větve. Vše je instalované v renesanční kapli a v prostoru před ní. Účast na prestižní akci představuje pro Plesla jeden z nejvýraznějších milníků jeho kariéry.

„České sklo má v zahraničí již dlouhou dobu své místo. Po velikánech československého skla, jakými byli například Stanislav Libenský s Jaroslavou Brychtovou či René Roubíček, si do povědomí světových milovníků designu, ale i volného sklářského umění klestí aktuálně cestu i profesor z pražské UMPRUM Rony Plesl. Jeho výstava Sacred Geometry v rámci London Design Festivalu je jedním z dalších velkých úspěchů českého skla ve světě,“ říká kunsthistorička Anna Pulkertová.

Historie Victoria and Albert Museum sahá až do roku 1851, kdy vznikl jeho předchůdce po úspěchu světové výstavy v Londýně, která byla první v řadě veleúspěšných výstav EXPO a snažila se představit to nejlepší, co v designu a dekorativních umění své doby vznikalo. „Muzeum pojmenované po britské královně Viktorii a jejím manželovi si od té doby klade stejný úkol a dílo Ronyho Plesla do něj tak rozhodně patří,“ dodává Pulkertová.

London Design Festival patří k nejprestižnějším designovým přehlídkám v Evropě. Založili ho v roce 2003 designéři Sir John Sorell a Ben Evans. Loni ho navštívilo 580 tisíc lidí z 75 zemí. Prestižní cenu festivalu London Design Medal loni mimo jiné získala česká architektka Eva Jiřičná.

Pleslovu skleněnou kompozici už zakoupila americká galeristka a filantropka Trish Duggan, která ji následně převeze do své vznikající galerie na Floridě. Plesl už delší dobu plánuje, že se více zaměří na volnou tvorbu než na design, díky kterému se stal známým. „Jednoznačně se vracím ke kořenům. Designu bych chtěl dělat méně. Chci vytvořit jednu novou limitovanou designovou kolekci, ale postupně budu design upozaďovat,“ uvedl umělec.

