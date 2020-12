Státní podpora esportu má ve spojení s běžným sportem smysl, říká manažerka Hrdá | E15.cz

Jaká je vaše hlavní role ve společnosti Moore Czech Republic?

Obecně se věnuji rozvoji byznysu. Z logiky mých předchozích zkušeností jde o transakční poradenství, hodně se ovšem věnuji i technologické části skupiny. Firma se letos v násobcích zvětšila z hlediska počtu lidí i výnosů. Vytvořili jsme holding, který kromě firemního poradenství má i transakční a finanční poradenství, poskytujeme účetní, daňové a auditní služby, udělali jsme několik akvizic. Vybudovali jsme Moore Technology zahrnující tři společnosti, a to IT firmu Servodata, Care Plus Service zajišťující chytré technologie například pro sociální služby a technologickou firmu Mycroft Mind. V případě Care Plus Service jsem i jedním ze společníků, protože asistivní technologie (technická řešení, která pomáhají posílit fyzické či duševní funkce osob, jež je mají sníženy – pozn. red.) mě ohromně zajímají a vidím v nich potenciál pro velký rozvoj.

Na co z hlediska byznysu nejvíce sázíte?

Určitě jsme na špici v transakčním poradenství. Jsme schopni investory pro naše zákazníky hledat, nebo naopak investorovi najít vhodnou investici. Navzdory covidu jsme za první pololetí uzavřeli osmnáct transakcí. Na trhu je stále dost lidí, kteří řeší, kam umístit volný kapitál. Zároveň se stále více věnujeme poradenství společnostem, které se dostaly do problémů v návaznosti na současnou situaci. Máme výhodu, že naši lidé přišli z různých sfér ekonomiky a nedělají od vysoké školy jen poradce. Z takových jsem vždycky nadskakovala. Takže jsme schopni klientům dodat praktickou zkušenost.

Budete pokračovat v akvizicích i ze strany Moore Czech Republic?

Určitě ano. Jsme v prvním roce expanze a v celkových výnosech jsme již na půlmiliardě korun. Nedávno jsme dokončili akvizice společností Mycroft Mind a Audit – Daně. Stále něco zkoumáme, chceme se nadále rozvíjet.

S bývalým šéfem státního podniku NAKIT Alanem Ilczyszynem podnikáte ve společnosti Vyker zaměřené i na esport. Je to vaše soukromá paralelní aktivita k Moore, nebo se to doplňuje?

Než jsem přišla do Moore, bylo to jen moje osobní podnikání. Ale Moore se poradenství ve sportu dlouhodobě věnuje. Samotné komerční aktivity v esportu ale zůstávají pod společností Vyker.

Jak jste se k esportu dostala?

Na začátku roku 2019 se na mě díky kontaktům z Číny obrátil kolega z Hongkongu s tím, že má investora, který by chtěl v Česku investovat v esportu. Onen investor se ukázal být majitelem jedné z největších esportových soutěží v Asii se zájmem o expanzi v Evropě. Zároveň jsme ale v naší diskuzi dospěli k tomu, že nejdříve je potřeba institucionalizovat pravidla. Podobně jako je to ve fotbale. Fotbalistu můžete koupit, prodat, vyměnit, ale to vše do určitého času, pak se už hraje. Proto jsme spolu s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB Ostrava a technologickým partnerem AT Computers založili svaz Czech Electronic Sport Association. V současnosti již máme dvacet tisíc členů a blížíme se k tomu, proč jsme vznikli.

A to?

Aby byl esport podobně jako v Německu uznaný za sport s jasnými pravidly. Aby to skutečně nebylo o tom, že někdo v uzavřené místnosti hraje nějakou videohru, ale aby tam bylo propojení s reálným sportem. Jsme přesvědčeni, že to jde. Pořádají se například hráčské kempy, kde se hraní a fyzická aktivita dělí půl na půl. To je cesta, kterou bychom se ve výchově mladých hráčů chtěli vydat.

Očekáváte, že se na financování esportu bude finančně podílet stát nebo jiné veřejné rozpočty?

Časem ano. Musejí však být učiněny všechny zmíněné přípravné kroky. Prošly si tím všechny sporty. Například v Německu už má esport možnost získat podporu státu. Pokud to nebude o tom, že se zavřu doma a hraju, ale bude tam přidaný rozměr propojení s běžným sportem, má smysl, aby se stát tomu začal věnovat a esport podporovat.

Jednáte už o tom s někým?

CESA (Czech Electronic Sport Association) spolu s dalšími asociacemi, hráči a s kluby spustila petici za uznání esportu jako sportu. Poté bude prostor bavit se například s Národní sportovní agenturou. Zatím se jen snažíme vysvětlovat, že tu esport existuje. Až budou uskutečněné všechny přípravné kroky, bude se moci i jednat.

Kdo pro vás ze strany státu bude partnerem?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i Národní sportovní agentura. Jak jsem zmínila, mezi zakládajícími členy naší asociace je Vysoká škola báňská v Ostravě, která má dokonce esportový tým. Už to má pro nás velkou přidanou hodnotu. V čele asociace je proděkan fakulty Petr Šimoník. Tento akademický prvek je v celé věci velmi důležitý.