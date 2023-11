PPF je dobrý akcionář. Doufám, že s námi půjde dál, říká šéf Monety | e15.cz

Každá země by si podle šéfa Moneta Money Bank Tomáše Spurného měla pohlídat, aby těžiště rozhodování o bankovním byznysu bylo v jejích rukách. Dobře to prý umí i sousední Polsko či Maďarsko, v Česku však vládne nad sektorem zahraniční kapitál. To může ve špatných časech skončit průšvihem. „Zažil jsem to v roce 2009, když jsem pracoval pro italskou banku v Maďarsku. Mým cílem tehdy nebyla ani ziskovost, ani podpora maďarské ekonomiky, nýbrž repatriace peněz, jež byly poskytnuty této bance, zpět do Itálie. Mateřská banka ztratila důvěru ve spravedlnost politických rozhodnutí a s tím i v budoucnost maďarské ekonomiky," říká Spurný. Moneta Money Bank je jedinou tuzemskou bankou z velké šestky, jejíž majorita je rozložena mezi domácí akcionáře. Alespoň prozatím.

Jak se jeden z nejlépe honorovaných bankéřů v zemi chrání proti inflaci?

Já o svém majetku vůbec nepřemýšlím. Já svůj majetek snad ani neochraňoval. Kovářova kobyla vždycky chodí neokovaná. Trávím velmi málo času touto tematikou. Mám bankéře, který se mi o finance stará, a mluvím s ním jednou nebo dvakrát do roka. Tomuto člověku naprosto věřím.

Jakou má tedy od vás základní instrukci?

Konzervatismus. Jsem člověk konzervativní a celý život se snažím odstraňovat rizika. Pan Kellner si ze mě vždycky dělal legraci, že jsem risk manažer. Ale říkal že dobrý. Vždy jsem vnímal svět jako místo plné rizik: nejdříve přemýšlíte o tom, jaké je riziko a zdali výnos riziku odpovídá. Tedy jestli to za to stojí. Tak to dělám jak ve svém soukromém životě, tak i v práci.

V Monetě vlastníte přes tři sta tisíc akcií, to za to stojí?

Kdybych měl dostatek peněz, tak neváhám a Monetu bych koupil celou. Jsme zisková banka s opakovanou nadstandardní výkonností, osmiletou historií, kde jedinou výjimkou byl covidový rok 2020. Od vstupu na burzu v roce 2016 banka vyplatila prostřednictvím dividend 84 procent vytvořeného zisku. Tento výplatní poměr se budeme snažit udržet, či dokonce zvýšit. Naše výkonnost a schopnost platit dividendy jsou nadstandardní. A to nejen ve střední Evropě, ale v kontextu Evropy jako takové.

Mluvíte jako klenotník, který právě dává do výlohy luxusní šperk. Snažíte se poté, co krachla transakce s PPF, banku aktivně nabízet?

Poté co jsme v prosinci 2021 transakci s Air Bank úspěšně prosadili na valné hromadě, došlo k významným změnám. Makroekonomické prostředí přispělo k tomu, že PPF se rozhodla transakci neuskutečnit. Akcionářská struktura Monety se naprosto změnila a otázky spojené s jejím potenciálním prodejem jsou zcela v režii našich akcionářů. PPF je dobrým a zodpovědným akcionářem a já doufám, že s tímto akcionářem budeme pokračovat i do budoucnosti.

Předseda představenstva a Chief Executive Officer Moneta Tomáš Spurný.Autor: e15 Dominik Kučera

Dnes by transakce dopadla jinak?

Dnes by to asi mohlo být i jinak, ale je to v teoretické rovině. Obě banky prosperují, rostou a jsou ziskové. Tudíž hlavním benefitem takovéhoto spojení by mohly být jak obchodní, tak nákladové synergie.

Takže kupce nehledáte?

Jak jsem již řekl, to nepatří ani do našeho přemýšlení, ani do mé zodpovědnosti. Vedle toho, když pohlédnete na Monetu a její jak současnou, tak minulou hodnotu, zjistíte, že tato hodnota je prémiová. Naše tržní ocenění prostřednictvím kapitálových trhů se pohybuje v rozpětí 1,4násobku až 1,6násobku účetního kapitálu. V tomto smyslu má tedy Moneta jednu z nejlepších valuací, a to nejen ve střední Evropě. Znovu opakuji, naším primárním cílem je udržet a zvýšit hodnotu banky a vyplácet dividendy.

Pokud tomu dobře rozumím, chcete říci, že jste nepochybně větším akvizičním soustem, než jste byli v době dealu s PPF?

To nepochybně ano. Pouze za poslední rok banka významně vyrostla, a to na dnešní hodnotu aktiv ve výši 450 miliard korun. Jakákoli debata pro potenciální zájemce o Monetu musí být primárně směrována k PPF a současně k J&T a k panu Tykačovi. Tyto tři subjekty jsou dnes klíčovými akcionáři banky a vlastní přes polovinu jejích akcií.