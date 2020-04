Práce musí být hlavně pro Čechy, říká šéf odborářů Středula | E15.cz

Lidem, kteří ztratí práci kvůli současným zákazům a omezením, musí stát vyplácet výrazně vyšší podporu v nezaměstnanosti. To, za kolik peněz má přežít český nezaměstnaný, je vážné, tvrdí šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Například v Dánsku se podpora rovná dosavadní mzdě. Pokud se do března někdo uklidňoval, že nezaměstnaní jsou pouze ti, kteří nechtějí pracovat, v současnosti to rozhodně není pravda,“ říká.

Vláda spustila kurzarbeit nebo úvěrový program COVID. Pdnikatelé ale kritizují, že vyřizování žádostí se vleče. Jsou opatření na podporu ekonomiky i zaměstnanosti dostatečná?

Otázka je, co vnímáme pod pojmem dostatečnost. Někdo by uvítal, kdyby vláda zabezpečila chod firem ve stejném rozsahu, jako tomu bylo před březnem. To je iluzorní, protože se odehrál ekonomický black out. Prakticky ze dne na den se zastavily finanční toky v Česku i ve světě.

Není pomoc státu pomalá?

Dosavadní dvě vlny programu COVID jsou nastaveny z evropských prostředků. To je problém, protože jsou vyloučeni všichni podnikatelé z Prahy, která tvoří vysoký podíl na HDP. Zatím nebyl spuštěn žádný model, jenž by pomohl firmám z hlavního města. Považuji to za chybu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu má připravovat COVID III právě pro Prahu. Ujišťovalo, že ho odstartuje před Velikonocemi.

Platí, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Je třeba, aby pomoc byla efektivní. Některé subjekty už mají vážné problémy. Projevuje se to tím, že jejich zaměstnanci se začínají objevovat v evidenci úřadů práce.

Kurzarbeit neboli program Antivirus nastartovala vláda až 31. března. Souhlasíte s firmami, že to mohla udělat alespoň o týden dříve, aby nemusely přemýšlet, koho propustit?

Problém byl, že nebylo jasné, jakou podobu budou mít pravidla kurzarbeitu. Teď musí dát vláda rychlý signál, že platí i pro duben. Jde o mimořádný nástroj, který je v novodobé historii země poprvé rozsáhle použit, což je nesmírně dobře. Vzpomínám, jak jsme před několika lety se Svazem průmyslu a dopravy přiměli tehdejší vládu, aby byl uzákoněn. Mnozí tvrdili, že to je nesmysl. Dnes se ukazuje, že kurzarbeit chrání pracovní místa a pomáhá podnikatelům.

Vláda kývla na zvýšení ošetřovného. Neměla to udělat už před měsícem?

Určitě pomůže, když vláda zabezpečí lidem příjmy. Neoslabí tak kupní síla obyvatelstva, což pomůže ekonomice. Rodiče dětí do třinácti let, kteří pobírají ošetřovné, přicházejí o čtyřicet procent svých příjmů. Po více než měsíci od vyhlášení nouzového stavu vláda zvýší ošetřovné ze šedesáti na osmdesát procent. Už v době, kdy se zavádělo pro nemocné lidi, odbory říkaly, že je nízké. Mimochodem pomáhá i zrušení karenční doby, které jsme také řadu let prosazovali.