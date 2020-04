Odbory žádají vyšší podporu nezaměstnaných. Maláčová připravuje několik scénářů | E15.cz

Výrazně vyšší bonifikaci lidí, kteří přijdou o práci kvůli současným zákazům a omezením a aktivně budou shánět nová místa, žádá Českomoravská konfederace odborových svazů. V rozhovoru pro deník E15 to řekl šéf odborové centrály Josef Středula. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zvažuje různé parametry pomoci, záležet bude na vývoji nezaměstnanosti.

S nárůstem podpory souhlasí komunisté, kteří drží vládu u moci. ODS by propuštění předešla tím, že sníží odvody firmám. Svaz průmyslu a Hospodářská komora jsou proti zvýšení sociální dávky.

„Když si uvědomíme, za kolik peněz má přežít český nezaměstnaný, je to opravdu velmi vážné. Například v Dánsku se podpora po určitou dobu rovná dosavadní mzdě,“ uvedl Středula.

„Pokud se do března někdo uklidňoval tím, že nezaměstnaní jsou pouze ti, kteří nechtějí pracovat, nyní to už rozhodně není pravda,“ dodal s tím, že opatření proti koronaviru připraví o práci kolem čtyř set tisíc lidí.

Šéfka rezortu práce Maláčová E15 řekla, že modeluje několik scénářů v závislosti na vývoji situace. „Navýšení podpory v nezaměstnanosti máme připravené a až bude potřeba, rozjedeme to,“ uvedla. „Nejhorší je, že stále nevíme, co přesně nastane. Všechny návrhy nám oponují ekonomové z Ústředního krizového štábu,“ podotkla.

Podporu v nezaměstnanosti vyplácí stát pět až 11 měsíců podle věku žadatele, přičemž zpravidla po dvou měsících ji snižuje. „Tato sociální dávka by se nemusela krátit okamžitě po dvou měsících. Důležité by ale byly podmínky pro její získání,“ nabídl řešení poslanec KSČM Jiří Dolejš.

S prodloužením období, kdy nezaměstnaní pobírají více peněz, souhlasí i místopředseda rozpočtového výboru za Piráty Mikuláš Ferjenčík. „Pokud by se potvrdilo, že lidé přicházeli ve větších počtech o místa už v březnu, dávalo by to smysl,“ míní.

Piráti by přilepšili hlavně lidem, kteří pracují na dohodu. „Pět tisíc korun v prvních dvou měsících bez práce je opravdu málo,“ připomněl Ferjenčík.

Proti nárůstu podpory v nezaměstnanosti jsou občanští demokraté. „Navrhujeme snížení povinných odvodů na sociální pojištění, které zvyšují náklady zaměstnavatelů za zaměstnance,“ uvedl poslanec Jan Skopeček. Dodal, že tyto odvody nutí podnikatele v dobách krize propouštět. „Co nejvíce pracovních míst je třeba zachránit. Na to by měly odborové organizace tlačit,“ poznamenal.

Svaz průmyslu a dopravy varuje před administrativní náročností požadavku odborů. „Není jasné, jak by žadatelé o podporu prokazovali, že přišli o práci v důsledku koronaviru,“ řekla šéfka sekce zaměstnavatelské svazu Jitka Hejduková.

Hospodářská komora je přesvědčena, že systém sociální podpory v nezaměstnanosti v Česku funguje. „Nevidíme důvod, proč by měl být uchazeč o zaměstnání kvůli koronaviru zvýhodněn oproti jiným uchazečům,“ reagoval mluvčí komory Miroslav Diro.