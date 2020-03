Hamáček: Rozhodně nebudeme mít hranice zadrátované jako za totality | E15.cz

Jan Hamáček měl jako ministr vnitra řídit Ústřední krizový štáb. Jeho šéfem se ovšem stal náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. „Za standardních podmínek by ministr na vládní křeslo rezignoval. Ale asi by to znamenalo pád vlády, což by asi nebylo ideální řešení,“ říká Hamáček s tím, že Prymulovi nepřísluší, aby dělal politická rozhodnutí a prezentoval názory, že by Česko mělo na dva roky uzavřít hranice či jak se má postupovat u maturit.

Připadáte si jako hlavní zásobovač Česka rouškami, respirátory a dalším zdravotnickým materiálem?

Podle čísel tomu tak skutečně je. Musím říci, že o tuto roli jsem se nijak nedral. Ale v situaci, kdy se ukázalo, že chybí ochranné prostředky, to jinak nešlo. Jediným způsobem, jak je co nejdříve získat, bylo nastavení velkokapacitních dodávek. Ministerstvo vnitra se toho společně s Česko-čínskou obchodní komorou ujalo. Dnes je na tom Česká republika v porovnání s jinými evropskými zeměmi velmi dobře. Troufnu si říci, že skoro nejlépe v Evropě.

Vládě je vytýkáno, že se vůči Číně chová až podlézavě. Přitom nákaza přišla právě z této země.

V této fázi neřeším politické vztahy s Čínou. Jde mi o to, abychom měli dostatek ochranných prostředků.

Jinde ve světě se koupit nedají?

Neříkám, že to nejde. Říkám, že jinde než v Číně to v současnosti tak rychle a v potřebném objemu sehnat neumím. Pokud někdo ví, kde by to bylo možné koupit bleskově, ve stejném množství a za stejné peníze nebo i levněji, nikdo mu nebrání v tom, aby se do toho pustil. Mou prioritou je dělat všechno proto, abychom v boji s koronavirem obstáli. To bez ochranných prostředků nejde.

Od hejtmanů z Vysočiny a Jihomoravského kraje byly ještě nedávno slyšet stížnosti kvůli distribuci roušek a respirátorů. Už se to vyřešilo? Kdy se podaří poptávku uspokojit?

Mluvím s hejtmany každý druhý den a žádnou výhradu jsem nezaznamenal. Samozřejmě, že dodávky nějakou dobu trvají. Ale ze všech krajů slyším, že fungují. Například ve čtvrtek dostal každý kraj stovky tisíc roušek a několik desítek tisíc respirátorů. Díky dodávkám se situace v regionech podstatně zlepšila.

I všichni lékaři, sestry a další zdravotnický personál jsou už vybaveni? Mají respirátory, které je ochrání?

Problémy jsou s respirátory nejvyšší třídy. Neobstarává je vnitro, ale ministerstvo zdravotnictví. Čína má jiný systém. Respirátory FFP3, jak je definuje evropská klasifikace, tam sehnat nelze. Jako vnitro máme připravené nouzové řešení v podobě použití celoobličejových masek a příslušných filtrů. Těch máme dostatek.