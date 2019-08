Technologičtí hráči vezmou bankám až třetinu plateb, říká šéf Citibank pro Česko Nebeský | E15.cz

Zahraniční banky, které vlastní české bankovní domy, ve velkém investují do koruny. Co je důvodem?

My nejsme investoři do koruny. Je to hit z minulého a předminulého roku.

Týká se to například bankovních skupin KBC, Erste…

Důvodem je čistě úrokový diferenciál, stabilní koruna s pozitivní sazbou je zajímavější než euro se zápornou úrokovou sazbou. Dá se s tím něco vymýšlet – s jistou mírou rizika, ale akceptovatelnou.

Může se příliv do koruny zvýšit, když chce Evropská centrální banka opět uvolnit měnovou politiku?

Obecně přijímaná prognóza je, že sazby v eurozóně půjdou ještě více do záporu a Evropská centrální banka znovu začne více nakupovat dluhopisy. Koruna zůstane spíš na současných úrovních, ale mohlo by dojít ke snížení sazeb. Čistě teoreticky se tedy může příliv do koruny opakovat, ale ne v takové míře jako přede dvěma lety.

Co by pro Citibank znamenalo uvolnění měnové politiky?

To, že Česká národní banka byla třetí na světě, která po americké a kanadské centrální bance zvýšila sazby do pozitivního teritoria, je dobrá zpráva. Negativní úrokové sazby jednoznačně považuji za měnovou pornografii, která nemá nic společného se zdravým rozumem. Česká ekonomika kvůli zpomalení Evropy a případně Číny také zpomalí, takže je možné, že se úrokové sazby sníží. Peníze se stanou opět relativně levnými.