Microsoft, Ferrari i LinkedIn. Podívejte se na žebříček 20 nejlepších evropských zaměstnavatelů
Automobilky, IT sektor i tradiční rodinné firmy. Zástupci nejen z těchto odvětví se umístili na špičce žebříčku, který sestavují Financial Times společně se serverem Statista. Jednotlivé společnosti hodnotí v průzkumu zaměstnanci z celé Evropy, přičemž skóre pro jednotlivé firmy se vypočítává podle toho, jestli zaměstnanci práci ve firmě doporučují, nebo ne. Které společnosti se dostaly do nejlepší dvacítky?
20. Bentley
Skóre: 86,02
Britský výrobce automobilů patřící do koncernu Volkswagen je řadou lidí vnímán jako symbol britského luxusu. Společnost aktuálně zaměstnává přibližně čtyři tisíce lidí. V posledních letech automobilka čelí poklesu prodejů luxusních vozů. Zároveň ale investuje do výroby elektroaut a udržitelné výroby v rámci strategie Beyond100, která má do roku 2030 zajistit plně elektrické portfolio značky.
19. Microchip Technology
Skóre: 86,06
Když se v devadesátých letech rozjížděla americká společnost Microchip Technology, možná si její zakladatelé ani nedokázali představit, jakou obrovskou roli budou hrát v dnešní době čipy a integrované obvody. To je totiž hlavní zaměření této společnosti. Celosvětově zaměstnává přes 19 tisíc lidí. Její čipy se využívají samozřejmě v počítačích, telefonech, ale také třeba v automobilovém průmyslu, letectví nebo obraně.
18. Cisco
Skóre: 86,12
S moderními technologiemi souvisí i obor společnosti Cisco. Ta svým zákazníkům dodává síťová zařízení, tedy routery, přepínače, bezpečnostní systémy, ale také software, bez nichž by se neobešly větší či menší počítačové sítě. Celosvětově firma zaměstnává přes 80 tisíc lidí. V posledních letech prochází firma rozsáhlou transformací směrem k cloudovým a softwarovým službám, přičemž v roce 2024 oznámila reorganizaci a propuštění několika tisíc pracovníků kvůli zpomalení poptávky v podnikovém segmentu.
17. Versace
Skóre: 86,15
Versace je italský módní dům založený v roce 1978 návrhářem Giannim Versacem v Miláně. Značka se proslavila odvážným stylem, kombinací luxusu, výrazných barev a ikonických motivů, které se staly symbolem 80. a 90. let módní scény. Po tragické smrti zakladatele v roce 1997 převzala vedení jeho sestra Donatella Versace, která značku modernizovala a zachovala její charakteristickou extravaganci. Společnost dnes zaměstnává přes tři tisíce lidí a působí ve více než 80 zemích světa. V roce 2018 se Versace stal součástí skupiny Capri Holdings, která vlastní také značky Michael Kors a Jimmy Choo.
16. Boston Scientific
Skóre: 86,26
Tato americká nadnárodní společnost se zaměřuje na vývoj lékařských přístrojů a jejich výrobu. Její přístroje se využívají v kardiologii, neurologii i dalších oborech. Společnost je známá svými inovacemi v oblasti minimálně invazivní medicíny a dlouhodobě investuje do výzkumu a vývoje. V posledních letech zaznamenala růst tržeb díky rozšiřování portfolia v oblasti srdečních implantátů a zdravotnických technologií. Své výrobky distribuuje ve více než 100 zemích na světě.
15. Dow
Skóre: 86,36
Americká firma Dow s evropským sídlem ve Švýcarsku se zaměřuje zejména na výrobu plastů, které se využívají v obalovém, stavebním nebo spotřebním průmyslu. Dow zaměstnává více než 35 tisíc lidí a působí ve více než 150 zemích. V posledních letech se společnost soustředí na přechod k udržitelnější produkci, snižování emisí a recyklaci plastů, což je klíčové téma pro celý chemický sektor.
14. Rolex
Skóre: 86,37
Hodinky Rolex jsou vnímány jako symbol preciznosti, spolehlivosti, ale také luxusu a prestiže. Firma na jejich výrobu a prodej v roce 2024 zaměstnávala asi devět tisíc lidí. Na rozdíl od většiny ostatních společností v tomto žebříčku není Rolex nadnárodní organizací, co se týče výroby. Všechny své hodinky vyrábí výhradně ve Švýcarsku, kde kontroluje celý výrobní proces. I přes omezenou produkci a vysokou poptávku si Rolex dlouhodobě udržuje stabilní pozici na trhu, přestože v posledních letech čelí zvyšující se konkurenci nezávislých švýcarských výrobců i tlaku na transparentnost v oblasti zdrojů materiálů.
13. Microsoft
Skóre: 86,4
Počítače jako by bez operačního systému Windows ani nebyly. Americká firma známá kromě operačního systému také pro svůj balík programů Microsoft 365 (dříve Office) zaměstnává více než 220 tisíc lidí a patří i mezi nejhodnotnější firmy na světě z pohledu tržní kapitalizace. V posledních letech se firma přizpůsobuje poptávce po cloudových úložištích, ale také po AI řešeních.
12. Ferrari
Skóre: 86,6
Italská automobilka založená v roce 1947 se zaměřuje na luxusní a závodní vozy, které se vyznačují velkým výkonem i důrazem na detail. Ferrari zaměstnává přibližně pět tisíc lidí a její produkce zůstává záměrně omezená, aby si značka zachovala exkluzivní charakter. Společnost se rovněž dlouhodobě účastní závodů Formule 1, kde patří historicky mezi nejúspěšnější týmy. V posledních letech i přes útlum v automobilovém sektoru Ferrari vykazuje stabilní finanční výsledky a rostoucí poptávku, zejména v Asii a na Blízkém východě.
11. Tod’s
Skóre: 86,72
Tod’s je italská luxusní značka obuvi, kožených doplňků a módy známá především díky svým mokasínům Gommino, které se staly symbolem italské elegance. Po světě společnost provozuje stovky butiků a zaměstnává přes čtyři tisíce lidí. V posledních letech značka čelila poklesu tržeb způsobenému útlumem poptávky po luxusní obuvi, zejména v Číně, a mění svou strategii směrem k mladším zákazníkům a digitalizaci prodeje.
10. Elavon
Skóre: 86,93
Elavon je mezinárodní poskytovatel platebních služeb se sídlem v Dublinu, který je dceřinou společností americké bankovní skupiny U.S. Bank. Firma se specializuje na zpracování plateb pro obchodníky, hotely, letecké společnosti a další podniky, přičemž její služby využívají miliony zákazníků po celém světě. V posledních letech společnost rozšiřuje své aktivity v oblasti digitálních plateb, bezkontaktních řešení a zabezpečení transakcí.
9. Hyundai
Skóre: 87,01
Mezi nejlepších 20 zaměstnavatelů v Evropě se dostala i jihokorejská automobilka Hyundai, která má na starém kontinentu několik výrobních závodů včetně Česka. Po celém světě zaměstnává společnost Hyundai Motor Group, do níž patří také automobilka Kia, více než 100 tisíc lidí. Také Hyundai se snaží posilovat svou pozici na trhu s elektromobily, kde ovšem čelí silné konkurenci dalších evropských, ale hlavně čínských výrobců.
8. Victorinox
Skóre: 87,19
Victorinox kromě slavných kapesních nožů dnes vyrábí také hodinky, cestovní zavazadla, kuchyňské potřeby a parfémy. Firma zaměstnává přibližně 2 100 lidí a své produkty prodává ve více než 120 zemích světa. Victorinox je považována za jeden z příkladů švýcarské preciznosti a rodinného podnikání s dlouhodobou vizí. Po akvizici konkurenční značky Wenger v roce 2005 se společnosti podařilo posílit své postavení na globálním trhu.
7. Belimo
Skóre: 87,26
Další švýcarskou společností v tomto žebříčku je technologická firma Belimo. Ta se specializuje na vývoj a výrobu pohonů, ventilů a senzorů pro vytápění, větrání a klimatizační systémy. Firma zaměstnává přes tisíc lidí. V roce 2024 zaznamenala mírné zpomalení růstu kvůli nižší stavební aktivitě v Evropě, ovšem její dlouhodobé vyhlídky zůstávají pozitivní díky rostoucí poptávce po energeticky úsporných řešeních a udržitelných technologiích.
6. Zurich
Skóre: 87,52
Švýcarský trojlístek firem v žebříčku uzavírá pojišťovací společnost Zurich Insurance Group, která patří mezi největší pojišťovny na světě. Poskytuje široké spektrum služeb v oblasti životního i neživotního pojištění, investic a řízení rizik. Po celém světě zaměstnává více než 60 tisíc lidí.
5. Davide Campari-Milano
Skóre: 87,75
Tradiční likérka založená v roce 1860, ze které se stal globální hráč. To je skupina Davide Campari-Milano zaměřující se na výrobu a prodej alkoholických nápojů. Do jejího portfolia patří mimo jiné také Aperol, což je základní složka koktejlu Aperol Spritz. Jeho rostoucí popularita se v posledních letech pozitivně podepsala i na tržbách této italské skupiny.
4. Willmott Dixon
Skóre: 87,98
Své počátky v 19. století má také britská stavební společnost Willmott Dixon. Tato developerská společnost zaměstnává více než 1 500 lidí. Specializuje se na výstavbu veřejných budov, rezidenčních projektů a udržitelnou rekonstrukci infrastruktury. V posledních letech se profiluje jako lídr v oblasti ekologických staveb – zavádí technologie snižující uhlíkovou stopu a recyklaci stavebních materiálů. Willmott Dixon je pravidelně oceňován za inkluzivní firemní kulturu a společenskou odpovědnost.
3. LinkedIn
Skóre: 88,14
Třetím nejlepším zaměstnavatelem v tomto žebříčku je společnost LinkedIn provozující sociální síť pro pracovníky a profesionály. Společnost zaměstnává řádově tisíce lidí po celém světě a v posledních letech se zaměřuje na rozvoj ve sféře cloudových služeb, datových analýz a umělé inteligence, aby udržela konkurenceschopnost v oblasti profesního networkingu a digitálních pracovních platforem.
2. Bionorica
Skóre: 88,41
Německá farmaceutická společnost Bionorica se specializuje na výzkum, vývoj i výrobu rostlinných léčiv. Bionorica vyrábí známé přípravky jako Sinupret nebo Imupret, které patří mezi nejprodávanější rostlinné léky v Evropě. Firma zaměstnává přibližně 1 700 lidí a působí ve více než 40 zemích. V posledních letech se potýkala s poklesem prodejů na východoevropských trzích, ale současně investuje do nových výzkumných center a rozšiřuje produkci v Německu a Rakousku.
1. OneAdvanced
Skóre: 89,34
Žebříček ovládla britská IT firma OneAdvanced, dříve známá jako Advanced Computer Software Group, která se zaměřuje na vývoj softwaru a poskytování digitálních řešení pro podniky, veřejný sektor, zdravotnictví a neziskové organizace. Její produkty a služby zahrnují automatizaci procesů, cloudová řešení, datovou analytiku a kybernetickou bezpečnost. V posledních letech OneAdvanced prošla výraznou transformací, včetně rebrandingu a investic do modernizace cloudových platforem, aby lépe reagovala na měnící se poptávku.