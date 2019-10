Velká pardubická: Triumf přinesl dostihovému klubu vlnu přihlášek | E15.cz

Jak se zrodila v Česku netradiční myšlenka na vytvoření Dostihového klubu iSport-Váňa a jakou roli v něm hrajete?

Dostihový klub byl založen čtyřmi kamarády podle vzoru podobných klubů a syndikátů v zahraničí – ve Švédsku, Skotsku, Anglii, Irsku a podobně. Cílem je zejména popularizace dostihového sportu a jeho otevření co nejširší veřejnosti. Každý ze čtyřech zakladatelů - manažerů syndikátu má svou roli v jeho fungování. Myšlenka si od počátku líbila Josefu Váňovi, který ji podpořil a od počátku klubu s ním probíhá úzká spolupráce. Bez jeho nadšení by klub nemohl fungovat.

Kolik koní má klub k dispozici a zvažujete po současném úspěchu o koupi dalšího?

Klub má v současnosti jednoho koně pronajatého od Josefa Váňi. Od počátku je zamýšleno mít více koní, postupně i koně vlastnit. K tomu je potřeba ještě větší počet členů, protože ti platí jen symbolickou částku od 2000 korun za rok. Pro nás je priorita být finančně dostupní široké veřejnosti.

Z jakých společenských skupin se rekrutují zájemci o vstup do klubu a jak těžké je do něj vstoupit?

Vstoupit do klubu je velmi lehké. Stačí zakoupit členství přes web. Z členství neplynou žádné další povinnosti. Zájemci se rekrutují ze všech společenských skupin – od jednotlivce, přes početné rodiny s dětmi, od lidí z velkých měst, nebo malých vesnic.

Očekáváte po aktuálním úspěchu příliv nových členů, nebo je počet nějak limitován?

Počet není nijak limitován. čím více členů bude, tím více může být koní, a tedy častější starty, a tedy více zábavy. Jen za posledních 24 hodin máme 30 nových členství.

V jakých dalších závodech bude k vidění váš zástupce?

Letos by již startovat neměl, a hlavním cílem příštího roku bude opět Velká pardubická.

Jak po vítězství Theophilose na Velké pardubické vzrostla jeho cena?

Cena Theophila roste postupně. Na začátku, když přišel k panu Váňovi, tak to byl problematický, divoký kůň s nijak vysokou hodnotou. Hodně členů si pamatuje jeho první dostihy, kdy třeba vlítnul mezi diváky na tribunu. Postupně se ale propracoval do jedničkových dostihů a do špičky u nás, takže jeho cena výrazně vzrostla. Po vítězství ve VP samozřejmě cena vzrostla opět. Rozhodně mluvíme o milionech korun. Odhad jeho ceny před dostihem jsou dva miliony – nyní je samozřejmě vyšší.

Kolik stojí závodní kůň s vítěznou perspektivou?

U dobře vybraného koně, v dobrém tréninku, na začátku kariéry nemusí jít o nijak vysokou sumu. Samozřejmě s vyšší cenou roste pravděpodobnost úspěchu, ale zdaleka se neblíží jistotě, ani u velmi drahých koní. Koně, kteří již prokázali kvalitní výkonnost na dráze, tak u nich je cena i v milionech a ti nejlepší světový koně mají hodnoty dokonce v desítkách milionů euro. Na druhou stranu je dost příkladů, kdy se koně, kteří byli zakoupeni jako mladí za několik tisíc euro, následně dostali na absolutní špičku.