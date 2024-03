Tenhle příběh se začal psát skoro před deseti lety, kdy se manažeři tehdejší Siemens Enterprise Communications rozhodli využít příležitosti a z odnože globální firmy vytvořili čistě lokální IT firmu. Dnes společnost IXPERTA investuje do start-upu na umělou inteligenci a vyvíjí další sofistikované systémy. Patří mezi ty, na kterých by mělo Česko postavit svou novou ekonomiku. „Všechno začíná u vzdělání. Potřebujeme reformu školského systému se zaměřením na obory a činnosti, ke kterým máme v Česku tradičně blízko a také na ty, kde brzy vznikne velká poptávka,“ říká spolumajitel a předseda správní rady Tomáš Hájek.