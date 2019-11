Ministr Toman: V Bruselu se na nic neptám | E15.cz

Kalamita hrabošů, prasečí mor, drahé potraviny, slevové akce či vztahy dodavatelů potravin a obchodníků. To jsou jen některá z témat, která během roku řešilo ministerstvo zemědělství. Významně se ho dotýká i problém bruselského auditu zemědělských dotací nebo budoucí zemědělský rozpočet. „Máme být jednou z nejvíce poškozených zemí. Všechno ale stojí peníze a nemůžeme na zemědělce valit čím dál více věcí a dávat jim na to čím dál méně peněz,“ tvrdí ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Ministerstvo odeslalo v polovině září odpověď na bruselský audit zemědělských dotací, který se týká střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Co v ní bylo?

Nechci zveřejňovat, co v ní bylo, protože v lednu má proběhnout debata mezi Českou republikou a auditním orgánem Evropské komise. Popsali jsme jednotlivé body a mnoho věcí jsme vyvrátili. Myslím, že by to mohlo pro Česko dopadnout dobře. Ne že mohlo. Že to dopadne dobře.

Neřeknete ani v obecné rovině? Byla odpověď neutrální, obsahovala výhrady, s něčím jste třeba souhlasili?

Myslím, že jsme vyvrátili, že by docházelo ke střetu zájmů nebo poškozování zájmů Evropské unie. Nemohu vyloučit některé technické nedostatky. V obecné rovině si ale nepřipouštím, že by k něčemu takovému docházelo.

Máte už nějakou reakci Evropské komise?

V tuto chvíli nemáme žádnou zpětnou vazbu.

Evropa finišuje s vyjednáváním o rozpočtu a mluví se o nutnosti přechodného období. Jak dlouhé by mohlo být?

S kolegy z visegrádské čtyřky jsme se shodli, že by mělo být dlouhé minimálně dva roky. Protože pokud nebude do konce letošního roku schválen víceletý finanční rámec – což nebude – musíme zemědělcům zajistit nepřerušený tok podpor. Navíc po schválení víceletého finančního rámce se ještě musejí dořešit další parametry rozpočtu.

Pro zemědělce má být na příští období méně peněz. U přímých plateb je pro Česko navrženo snížení o čtyři procenta na 5,9 miliardy eur, v Programu rozvoje venkova je pokles o 16,5 procenta na 1,81 miliardy eur. Co by to znamenalo?

Česko patří v návrhu k nejvíce poškozeným zemím unie. Proto jsme podepsali deklaraci za zachování stávajícího rozpočtu na společnou zemědělskou politiku. Budeme po zemědělcích chtít spoustu věcí, jako je standardní chování ke krajině, a to stojí peníze. Nemůžeme toho na zemědělce valit čím dál více a dávat jim na to čím dál méně.

Podle některých expertů je ale Česko v čerpání dotací podprůměrné.

To se zemědělských dotací netýká. Budeme mít vyčerpány prakticky všechny programy, pouze jsme měli drobné zpoždění u Operačního programu Rybářství. To je spíše otázka na jiné rezorty.

Je tedy šance, že se podaří zvrátit snížení rozpočtu i zastropování přímých plateb, které odmítáte?