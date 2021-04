Vládci českého esportu: Hrajeme o miliony | E15.cz

Pracovat v esportu zní jako sen. Pokouší se o to stovky, možná tisíce nadšenců. Ale nikdo v Česku se nevyškrábal na vrchol tak rychle jako tahle dvojka – Moritz Straube a Max Auler. Strůjci esportového pokladu Sinners, neporazitelného monstra pod křídly developerské a investiční společnosti Syner Group. Během jednoho roku zcela ovládli česko-slovenskou scénu v populární hře CS:GO. A pořád nemají dost. „Chceme uspět ve světě. S tím jsme do esportu šli,“ plánuje Moritz Straube, CEO organizace. „Je to naše vášeň,“ přitakává generální manažer týmu Max Auler ve dvojrozhovoru. „Moritz vyrůstal v Praze, já v Německu. A gaming byl něco, co nás dokázalo spojit.“

Stačil rok a Sinners vládnou Česku. Vyhrajete česko-slovenskou ligu Sazka eLEAGUE CS:GO i letos?

Moritz: „Ano!“

Max. Náš CS:GO tým tady vyhrál úplně všechno, co mohl. To je pravda. Nechci říkat, že budeme neporazitelní, je to pořád sport. Bylo by to hloupé, ale celkově jsme favority na vítězství. Jsme na úplně jiném levelu než ostatní česko-slovenské týmy, které mají co dohánět. Nechci znít arogantně, ale bude opravdu těžké nás porazit.“

A dalším cílem je prorazit globálně?

Max: Do léta jsme se chtěli dostat mezi nejlepších třicet CS:GO týmů na světě, a nám se to povedlo už v únoru.

Moritz: Mezi špičkou se chceme udržet a zároveň se kvalifikovat na jeden z největších světových turnajů. Vtipkovali jsme, že pokud se dostaneme na Major, kde hrají největší týmy na světě, tak si s Maxem necháme vytetovat logo Sinners. Je to obří sen, ale s těmi jsme sem přišli. Chceme dát česko-slovenským fanouškům esportu něco, na co mohou být pyšní. Naší scéně se ještě nepodařilo dostat tým na vrchol. Pouze eXtatus se k tomu kdysi trochu přiblížil. Chceme být tou organizací, kterou si každý spojí s Českem a Slovenskem.

Jaké jsou platy hráčů ve světové špičce?

Max: Vždy záleží na týmu, s jakým rozpočtem operuje. Ale řekl bych, že průměrně v top 15 borci berou zhruba 15 až 20 tisíc eur měsíčně. V top 30 už to vypadá zase úplně jinak, průměr odhaduji na 5 tisíc euro za měsíc. Čím více jdete do Evropy, tím vyšší jsou vaše výdaje. Přesto si dovolím tvrdit, že výhody, které tím získáte, jsou mnohem větší než jakákoli riskantní rozhodnutí.

Často se právě řeší, že současný esport je hlavně o investicích. Můžete prozradit, v jakých číslech se pohybují Sinners, a kdy očekáváte návratnost?

Max: Finanční stránku Sinners nemohu v tuto chvíli komentovat. Co můžu říct je, že náš rozpočet se i díky aktuálním investicím majitele, tedy společnosti Syner, pohybuje v nižších milionech korun.

Moritz: Jedná se o větší částku než u většiny česko-slovenských organizací, a zároveň o menší číslo, než které zvolili někteří novější investoři v českém esportu. My jsme velice obezřetní, přemýšlíme strategicky. Než se vám investice v esportu vrátí, pár let to potrvá. Jsem si jistý, že v budoucnosti se to změní, stále jsme ve fázi rozvoje.

Co aktuálně nejvíc zatěžuje váš rozpočet?

Moritz: Platy hráčů a zaměstnanců. A vytvoření důležité infrastruktury, která hráčům umožňuje hrát na vysoké úrovni, kterou od nich očekáváme.

Kolik má tým hráčů a zaměstnanců?

Max: Aktuálně máme jedenáct hráčů (pět v CS:GO, pět v League of Legends, jednoho v LoR). Přímo zaměstnance nemáme, ale spolupracujeme na denní bázi s deseti lidmi. Částečně i na full-time.“

A když to vezmeme z druhé strany, jaké položky tvoří největší příjmy?

Moritz: Nejvíc peněz je od sponzorů. To mají podobné všechny esportové týmy. Také máme vlastní eshop, fanklub a něco málo získáváme z Twitch.tv. Část příjmů tvoří také finanční odměny z lig a turnajů.

Kolik má tým sponzorů a jaké má od nich příjmy?

Max: Máme osm partnerů. Částečně se jedná o barterovou spolupráci a částečně o dohody na finančním spozoringu. Nemůžu přesně zveřejnit, v jaké výši se naše sponzorské příjmy pohybují. Nicméně každý esportový tým usiluje o to, aby většinu nákladů pokryl právě sponzorskými příjmy. U nás to tak ale zatím není. Náklady pokrývají zejména investice našeho majitele.

Za první místo v podzimní Sazka eLEAGUE CS:GO jste utržili půl milionu korun. Jak se taková suma dělí uvnitř organizace?

Max: Část dostanou hráči a trenér. V esportu obvykle asi 25–30 procent putuje do organizace. Také záleží, o jakou hru se jedná. Jinak se prize money rozdělují v League of Legends a jinak v Counter-Striku.

U sponzorů cílíte na určitý segment?

Max: Nijak to nevymezujeme. Jsou zde sektory, které se k našemu brandu hodí perfektně. Ale také víme, že pro určité typy společností, které nemají s gamingem nic společného, je investice do esportu nesrozumitelná. V jejich případě je složitější vysvětlovat, co jim může takové partnerství přinést. Obzvlášť v Česku. Za Sinners jsme každopádně otevřeni všem druhům spolupráce – s výrobci aut, bankami či pojišťovnami. Sportovní týmy mají třeba také pivní sponzory. Zejména v době lockdownu se pivo a esport k sobě hodí.

Nemůže být problém, že esport je vnímán jako zábava i pro diváky mladší osmnácti let?

Max: V Sinners nemáme velkou dětskou fanouškovskou základnu. Osmdesát procent našich fanoušků jsou dospělí ve věku 18 až 35 let. Je to publikum, které umíme zasáhnout a na které již klasické reklamy na sociálních sítích nefungují.

To je hlavní důvod, proč by potenciální partneři měli jít do partnerství se Sinners?

Max: Jeden z několika, protože stále rosteme. A jak budou růst naši fanoušci a budou úspěšnější ve svých životech, tím vyšším obnosem peněz budou disponovat. Spojení se Sinners může partnerům pomoci dosáhnout demografické skupiny, která je strašně důležitá. Třeba mě napadá výborný příklad v bankovnictví…“

Povídejte.

Max: Že málokdy měníte banku. Já například mám stále účet, který mi založili rodiče. Troufám si tvrdit, že to tak má i velká část vašich čtenářů. Fanoušci a diváci ve věku 18–25 let mohou být pro banky celoživotními zákazníky. Takový potenciál se jen těžko vyčíslí. Má to velkou hodnotu. A toto se dá aplikovat ve spoustě dalších oborů.“

Moritz: Musíte si položit otázku, jestli chcete být zrovna tím, kdo nezachytí trend, který je na cestě na vrchol… Nyní je ideální doba investovat do esportu a stát se milovanou značkou gamerů. V České republice jsou Sinners tím nejlepším partnerem pro marketing.

Dá se říct, že i vaše vysílání na Twitch.tv je tahákem pro partnery?

Max: Hodně firem Twitch podceňuje. Pokud vysíláme naše zápasy, probíhají podle našich not. Promujeme, co uznáme za vhodné. Mladší diváci jsou zvyklí na Instagram a Facebook reklamy, často je blokují. My nabízíme lepší možnost.

Moritz: Navíc nás to odlišuje od ostatních. I jiné týmy vysílají na Twitchi, ale náš stream je větší. Především když streamujeme zápasy našeho CS:GO týmu proti známým jménům. Tohle láká fanoušky a my máme fantastickou fanouškovskou základnu.

Co pro vstup jako fanoušek musím udělat a co tím získám?

Max: Momentální poplatek činí 530 korun na sezonu 2021. Součástí klubu jsou slevové kódy na náš merchandising, přístup do speciální skupiny na Discordu (sociální síť pro hráče - pozn. red.) či náš tag na herní platformě Steam. Až se uklidní situace kolem covidu, rádi bychom fanouškům nabídli také možnost vycestovat na naše turnaje. Ale i nyní fanklub funguje na výbornou. Za poslední dva týdny jsme předčili prodej merchandisingu za celý loňský rok a vyprodali všechna volná místa. Pro nové zájemce, kteří by rádi vstoupili do našeho fanklubu, otevřeme nové sloty příští rok a máme už plány, jak se posunout dál. Aby to fungovalo podobně jako v tradičních sportech.