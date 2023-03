Svoboda: Vyhlásíme soutěže na ředitele městských firem | e15.cz

Minulý týden jednala sněmovna velice intenzivně o valorizaci důchodů, poslanci jednali ve dne v noci. Vy jste nevynechal žádné z významných hlasování. Jsou podobné schůze dlouhodobě slučitelné s prací primátora?

Něco se dá uzpůsobit. Třeba jsem našim poslancům a vedení řekl, že mám ve čtvrtek jednání na magistrátu, kde jsem měl svolané radní a dělali jsme program jednání Rady. Tak jsem jim řekl: „Heleďte se, já budu pracovat rychle, ale určitě tu hodinu až hodinu a půl nebudu.“ A ono to vyšlo, oni se ve sněmovně vypovídali, a já si udělal magistrát. Takže to jde. Zásadní výhoda je ta, že do sněmovny přejdu z magistrátu za sedm minut.

Chodíte pěšky?

Taky, protože jsou denní doby, kdy je přejet složitější, než to přejít. Kromě toho ale už jezdím služebním elektroautem, hybridem, tak to neberu jako zátěž pro Prahu. Ono to není závratně rychlé, ale co potřebujte za rychlost v Praze, že?

Takže už fandíte elektromobilitě?

Tak já s tím mám malinký problém, protože si nemyslím, že ty elektromotory jsou řešení. Já jsem přesvědčen, že přijde něco jiného. Buď nějaká varianta plynu, nebo něčeho jiného. Protože elektřinu musíte pořád někde vyrobit, pořád se využívají fosilní zdroje, takže ta ekologická stránka je tam naplněna jen napůl. Takže jasně, když těch elektroaut bude hodně, tak to k nějakému zlepšení životního prostředí v Praze povede. Ale ta elektřina se také musí nějak vyrobit.

Máte to kde na magistrátu nabíjet?

Ano, máme tu možnost. Ale to je samozřejmě další oblast, která je problémová. Možnosti nabíjení v Praze nejsou dostatečné, abychom případně nestáli ve frontě na nabíječky, až bude těch aut hodně. To znamená další investice.

Koalice v Praze vznikla na půdorysu celostátní vlády. Odrazí se to na úspěšnějším prosazování zákonů, které jsou pro metropoli důležité? Praha v minulosti se svými požadavky většinou pohořela.

Je to zásadní pro řadu věcí. Nejenom kvůli těm zákonům, které Piráti dali do koaliční smlouvy, ale i dalším oblastem. Teď jsem byl na ministerstvu financí, kde jsme jednali o bytové výstavbě na Bohdalci. Hodinu a půl jsme si o tom povídali a dohodli se, že bychom to území zastavovali společně. Zcelí se tam pozemky, stát zajistí financování, bude jednat s bankami, a město pomůže novou čtvrť postavit. Ministerstvo chce zjistit, jak takovou bytovou výstavbu udělat, jak je to technicky náročné, jaké sumy to představuje. My chceme totéž, tak jsme nabídli, že to uděláme dohromady.

Praha tam chce městské byty?

Tak daleko v té dohodě ještě nejsme. Řádově by tam měly vzniknout tisíce bytů, budeme chtít samozřejmě i byty pro hasiče, záchranáře a podobně. Mně by se skutečně ze všeho nejvíc líbilo, kdybychom většinu těch bytů mohli dát lidem do vlastnictví, tedy brát nájemné jenom jako splátku úvěru. Pro lidi je to svým způsobem nejvýhodnější a pro město ve výsledku taky. Lidé se o ty domy budou starat, opravovat je.

Jak vysoký úvěr na to potřebujete?

To je otázka pro ministerské i moje úředníky. Už jsme si u nich zadali, jaké informace od nich potřebujeme. Další schůzku máme začátkem dubna a tu dohodu bychom chtěli udělat do léta. Pokud by se to povedlo, byl by to velký krok pro město, a mohlo by se to opakovat i na jiných místech.

Myslíte, že vám jednání s vládou půjdou lépe než vašemu předchůdci Zdeňku Hřibovi? I ten si přeci mohl pochvalovat stranické partnery na celostátní úrovni.

To je otázka komunikační a vztahová. Bohdalec byl předtím ministerstvem financí zamítnutý. Samozřejmě je společné zázemí stejných stran významné pro to, aby se takové věci dokázaly dohodnout. Je důležité být na magistrátu, ale i v Poslanecké sněmovně. Musíte mít možnost s těmi lidmi komunikovat, chodit do výborů, přesvědčovat poslance. Nemůžete očekávat, že budou poslanci sami od sebe tlačit zájmy Prahy. Já to považuji skutečně za zásadní věc. Už mám za sebou první jednání na ministerstvu financí a také s ministrem dopravy.

S ministrem dopravy jste se dohodl na spolufinancování dostavby Městského okruhu?

Ta dohoda není udělaná, je to jenom otevřené. Chceme, aby na tom měl stát podobně jako třeba v Brně spoluúčast. Má-li okruh mít celostátní funkci, pak to tak prostě musí být. Samozřejmě to je běh na dlouhou trať. Ministr říkal, že to chápe a ví, že je to potřeba, ale o konkrétních číslech jsme se nebavili. Jak říkám, Praha není chudé město, ale na tohle nemá prostředky.

Do koalice jste šel s bývalými politickými oponenty. Bude koalice soudržná?

Poctivě říkám, že mi dáváte otázku, kterou neumím odpovědět. Udělám všechno pro to, aby to fungovalo. Mám pocit, že by to mohlo jít. Skončilo období urážek, hádek a nyní všichni spolupracují velice dobře. To užší vedení města vypadá jako velmi funkční. Ale poctivá odpověď je, že nikdo nemůže vědět, jak dlouho a jestli to vydrží.

Před volbami jste chtěl zavedení parkovací karty pro celou Prahu, což by lidem umožnilo jezdit autem skoro bez omezení. V koaliční smlouvě o tom není ani slovo, byl to z vaší strany ústupek?

Parkování patří do gesce dopravy, kterou má na starosti náměstek Zdeněk Hřib. Každá městská část si vytvořila svoji parkovací kartu a hlídá si své území, což způsobuje problémy. To je potřeba nějakým způsobem ošetřit. Samozřejmě by bylo výhodné, kdyby ta karta platila po celé Praze. Všichni jsou obyvatelé Prahy a z tohoto titulu by mezi nimi neměl být rozdíl.

Máte na tom tedy v koalici shodu?

Na tom není žádná shoda. Jsou to věci, které jsou diskutované. Navíc musíme jednat se Středočeským krajem, aby měli Středočeši také právo sem dojíždět a mít kde parkovat. Protože když ho nebudou mít, tak to budou obcházet a budou se snažit se dostat všude tam, kde to jenom trochu půjde. A nemůžeme zaplevelit Prahu zákazy.

Jako ODS máte poměrně dobré vztahy se zástupci ANO, Piráti a STAN mají zase dobré zkušenosti s Prahou sobě. V čem by mohla být hlubší spolupráce s opozicí prospěšná?

To jsou dva hrozně jiné světy. Praha sobě pro mě není partner tím, co dělá, jak se chová, jak preferuje jen samu sebe. U hnutí ANO je řada lidí, kteří jsou praví komunální politici. Komunální politik je něco jiného než běžný politik. Musí mít blízko k lidem, musí znát jejich problémy, problémy svého města. Třeba Patrik Nacher z ANO je vynikající komunální politik. Ve sněmovně je už tedy trochu horší. Ale v Praze ví, co udělat a hodně se tím zabývá. Na konkrétních věcech se dá s hnutím ANO diskutovat. To je podstata koalice a opozice. Vy tu konverzaci vyčistíte od toho, v čem se neshodnete, a naopak hledáte to, v čem se shodujete a do toho dáte tu dvojí sílu. To je princip, jakým bych chtěl pracovat.

Nabídnete opozici místa v dozorčích radách městských firem?

To už je prakticky hotové, dohoda se dokončuje. Ve společnostech stoprocentně vlastněných Prahou bude mít opozice své zastoupení. I Praha sobě dostala místa, ale nemá většinu, nemá rozhodovací pravomoc.

Jste spokojen se současnými šéfy městských společností?

Jsem přesvědčen, že ve firmách, kde jejich smlouvy dobíhají, má proběhnout regulérní výběrové řízení a ne je automaticky prodlužovat. A dokonce mám už představu, kde bychom to výběrové řízení měli udělat dřív.

Kde například?

To jsou všechno věci, které nechci říkat. Můžu jenom říct obecně, že to, co vás zajímá, tam určitě bude.

To znamená třeba dopravní podnik, který dnes vede Petr Witowski?

U těch firem, které stoprocentně vlastníme, dojde do léta k přesoutěžení. Může se samozřejmě stát, že ten, na jehož místo se to dělá, bude výsledkově tak skvělý, že tam zůstane. Dopravní podnik určitě může očekávat výsledky auditu a určitě to bude firma, jejíž vedení bude podrobeno rekonkurzu.

V jednom rozhovoru jste řekl, že po minulém vedení Prahy zůstaly nemalé peníze. Budete se držet plánu investic, který schválilo bývalé vedení města?

Když jsem přebíral Prahu v roce 2010, tak jsem neměl ani korunu, protože předchozí primátor investoval velmi intenzivně. Takže jsem rok strávil tím, že jsem každý týden seděl s ředitelem Metrostavu a prosil ho, ať ještě staví na dluh, že mu to určitě zaplatím. Kdežto ta koalice, co tu byla teď, velice málo investovala. Neudělala prakticky nic, to jsou jen úvahy a namalované skicy. Žádnou velkou investici do nějakého projektu celopražského významu tam nevidím.

Oni tvrdí, že po exprimátorce Adrianě Krnáčové nezdědili žádné připravené projekty. Svůj mandát strávili přípravou projektů, které vy můžete nyní proinvestovat.

No, to bych byl překvapen, jestli tam nějaké zásadní projekty jsou.

Tak už se kope metro D, rekonstruuje se Průmyslový palác, staví se nové mosty. To jsou miliardové investice, které půjdou z vašeho rozpočtu.

Co je připravené za mosty?

Staví se most z Holešovic do Karlína, začal se stavět Dvorecký most...

To je věc, kde je ještě hodně úvah. A my do toho máme ještě Železniční most na Výtoni, který se stává daleko aktuálnějším než cokoli jiného. Je tu prostě potřeba tří kolejí. Jinak samozřejmě hromadná doprava, metro, autobusy, kolejová doprava, to bude všechno pokračovat dál.