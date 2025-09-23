Světoví lídři, vizionáři a byznysmeni zavítají do Prahy na další ročník prestižní konference SHIFTS
Svět se mění a globální posuny – „shifts“ – se nedají ignorovat. Ti, kteří se jimi chtějí zajímat proaktivně a slyšet nejnovější myšlenky od insiderů a top speakerů z celosvětového byznysu, si najdou cestu 6. listopadu do pražského hotelu Clarion. Tam se totiž uskuteční celodenní nabitý program konference SHIFTS, která se ponese v duchu motta celé akce: „Strength leads the way“. Volný překlad by mluvil o síle jako o navigaci směrem vpřed. O posouvání byznysu, politiky i peněz budou mluvit ti nejpovolanější – Morgan Housel, Sebastian Kurz nebo Jiří Šmejc.
„Konference Shifts si klade za cíl dívat se dopředu s respektem k minulosti. To znamená chytře využívat sílu ve všech významech tohoto slova – sílu lidského kapitálu, sílu investičního kapitálu i sílu politické moci. Konference nabídne pohledy těch nejlepších ve svých oborech, lidí, kteří hledí do budoucna také na základě svých osobních bohatých zkušeností. Vysvětlí, jak využít sílu jako hnací motor perspektivní budoucnosti,“ říká šéfredaktor e15 Nikita Poljakov.
Program konference pokrývá zásadní disciplíny, které tvoří shifts. Behaviorální investování a logiku pohybů na kapitálových trzích dokáže srozumitelně a se sociologickým přesahem vysvětlit spisovatel Morgan Housel. Jeho absolutní bestseller Psychologie peněz je biblí finančníků, ke které se vracejí ostřílení profesionálové a začínají s ní mladí investoři. Prodalo se jí přes devět milionů výtisků a byla přeložena do 60 jazyků. Panel s Morganem povede světoznámá popularizátorka investování, spisovatelka a pedagožka Kyla Scanlon, kterou prestižní týdeník Barron’s zařadil mezi stovku nejvlivnějších žen ve financích.
Politice a také celosvětové geopolitice se bude věnovat bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz. Ve 27 letech byl zvolen ministrem, o čtyři roky později se stal předsedou vlády. Dnes působí v oblasti technologií s přesahem do bezpečnosti. Panel s ním bude moderovat Tomáš Jirsa, známý z podcastu Insider.
V ryze investičním panelu se pod taktovkou moderátora Leoše Rouska potkají těžké váhy evropské investiční a bankovní scény. Pozvání přijala managing directorka londýnské pobočky investiční banky Goldman Sachs Victoria Baker-Duly, jedna z předních odbornic na private equity. Ve stejném oboru se na Wall Street dlouho pohyboval i investiční talent Michael Kollár, founder a CEO fondu GateVest. Trio speakerů uzavírá jeden z nejzkušenějších byznysových a investičních právníků v ČR Petr Pánek z White&Case.
Byznysu, a nejen tomu českému, se v dalším panelu budou věnovat také moderátor Nikita Poljakov a předseda představenstva a generální ředitel J&T Banky Štěpán Ašer. Doprovodí je mladí miliardáři a zakladatelé úspěšné firmy FTMO Marek Vašíček a Otakar Šuffner.
Na závěr vystoupí zakladatel a CEO skupiny EMMA Capital Jiří Šmejc, který patří do první podnikatelské ligy. S moderátorem Nikitou Poljakovem bude diskutovat nejen o českém, ale i celoevropském byznysu.
Program a další podrobnosti najdete ZDE.