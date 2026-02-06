Česká AI factory je v ohrožení. I když vyhrála u Evropské komise, stát na ni zatím nenašel peníze
- Menší AI factory v Ostravě bude mít 340 čipů Nvidia a vědecké huby v Praze a Brně.
- Stát dosud nezajistil spolufinancování, což hrozí zpožděním podpisu smlouvy.
- Projekt je klíčový pro český AI ekosystém a ovlivní šance na získání AI gigafactory.
V Česku se kromě plánů na takzvanou AI gigafactory vyhlíží také menší AI factory, která zahrnuje ostravské datové centrum s 340 moderními čipy typu Nvidia pro zpracování umělé inteligence a zároveň dva inovační kampusy. Český projekt byl loni na podzim vybrán Evropská komise, dokonce se umístil na prvním místě. Velkou část lokální AI factory má zaplatit Evropská komise, zároveň ale bude potřeba spolufinancování od vlády. Ta zatím prostředky nesehnala a hrozí, že se nestihne termín pro podepsání smlouvy.
Česká AI továrna má mít rozpočet 40 milionů eur, tedy necelou miliardu korun. Servery s čipy pro umělou inteligenci se mají umístit v rámci národního superpočítačového centra IT4Innovations při VŠB – Technická univerzita Ostrava v Ostravě. To vede konsorcium zahrnující také České vysoké učení technické, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Karlova, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a v Praze sídlící International Neurodegenerative Disorders Research Center. V Praze a Brně se k tomu mají vytvořit vědecké a startupové huby. Cílem je poskytnout AI infrastrukturu a know-how pro vědce, studenty i firmy.
Evropská komise má na projekt poskytnout polovinu z celkové částky a zbytek musí přihodit stát. Vláda Petr Fiala tyto prostředky nestihla schválit. Evropská komise vyhlásila vítěze těsně před volbami, takže se projednávání zaseklo. Od té doby byla situace nejasná. Smlouva s Komisí by se přitom měla podepsat zhruba v polovině února.
Podle nového vládního zmocněnce pro AI Lukáš Kačena je vše na dobré cestě. Téma se řešilo na posledním zasedání Rady vlády pro výzkum a inovace. „Jasně zaznělo, že se pro projekt musí ve státní kase najít peníze,“ uvedl Kačena. „Všichni, kdo se o českou AI factory báli, si mohou oddechnout,“ doplnil. Zřejmě se budou hledat prostředky v rozpočtu ministerstva školství, které aktivity IT4Innovations běžně financuje. „Pevně věříme, že se potvrdí slova pana Kačeny,“ vzkázala Zuzana Červenková, mluvčí IT4Innovations.
„Váhání státu o financování menší AI factory v Ostravě mě hodně znepokojilo. Je to naprosto základní infrastruktura pro český AI ekosystém, výzkum i trénink malých jazykových modelů. Evropská komise náš projekt loni vybrala z prvního místa, a navíc pokryje velkou část nákladů, takže ustoupit od tohoto záměru by znamenalo nejen to, že se dobrovolně vzdáme výpočetní kapacity, kterou už dnes většina zemí EU považuje za standard, ale bylo by to pro všechny i zcela nepochopitelné,“ okomentoval situaci Jan Kavalírek, dřívější vládní zmocněnec pro AI a dnes takzvaný AI ambasador pro střední a východní Evropu spadající pod organizace typu Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Podle Kavalírka by navíc krach projektu mohl ohrozit získání AI gigatovárny. O tu se Česko uchází ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi. Mělo by jít o velké datové centrum za desítky miliard korun na Zbraslavi. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR aktuálně zkoumá, zda by se investice vyplatila – stát by totiž musel investovat zhruba 14 miliard korun. Ve hře je i varianta, že by se Česko o projekt dělilo s konkurenčním Polskem.