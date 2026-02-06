CSG po vstupu na burzu upravuje vedení. Nalákala exgenerála NATO, zřídila pozici pro vztah s investory
- CSG po lednovém vstupu na burzu posiluje řízení podle standardů veřejně obchodované firmy.
- Do představenstva přibývají čtyři nezávislí nevýkonní členové z byznysu, financí a obranného průmyslu.
- Skupina zároveň zakládá funkci Head of Investor Relations pro systematickou komunikaci s investory.
CSG několik týdnů po lednovém vstupu na burzu v Amsterdamu upravuje vrcholové řízení tak, aby odpovídalo režimu veřejně obchodované firmy. Skupina rozšířila představenstvo o čtyři nezávislé nevýkonné členy a zároveň poprvé zřídila funkci Head of Investor Relations. Ta má zastřešit komunikaci s investory a analytiky a nastavit pravidelný dialog s trhem.
Akcie CSG N.V. se obchodují na regulovaném trhu Euronext Amsterdam od 23. ledna 2026. Firma je řízena v takzvaném one-tier modelu podle nizozemského práva: jedno představenstvo kombinuje výkonné členy a nezávislé dozorové osobnosti, které mají dohlížet na strategii, výkon vedení a řízení rizik.
Do nezávislé části představenstva přicházejí generál ve výslužbě John Nicholson (NATO a americká armáda, později Lockheed Martin na Blízkém východě), investorka a specialistka na corporate governance Lynn Fordham (ex-CEO SVG Capital), manažerka obranného průmyslu Susanne Wiegand (Rheinmetall Electronics, RENK; dnes také ve správních radách Volkswagen a Brenntag) a bankerka Virginie Banet (Nomura, Deutsche Bank, Airbus, Natixis).
Nově vytvořenou pozici Head of Investor Relations obsadil Peter Russell. Přichází s praxí z investor relations ve firmách Rentokil Initial a Avast a zkušeností z investičního bankovnictví J.P. Morgan. V CSG je přímo podřízen finančnímu řediteli Zdeňku Jurákovi.
CSG podle vlastních údajů zaměstnává přes 14 tisíc lidí a za rok 2024 vykázala tržby 4,0 miliardy eur.