Začíná konference Shifts. Vystoupí Tkáč, Čupr nebo strůjce brexitu Cummings

Jedním z předních hostů konference je i architekt brexitu Dominik Cummings. Expremiér David Cameron jednou Dominika Cummingse nazval kariérním sociopatem. A podobně nevybíravý slovník později používal i Boris Johnson, jehož byl Cummings v klíčové době pravou rukou. Právě on ve čtvrtek vystoupí na konferenci SHIFTS od 16:45.

Dalším významným hostem konference je známý investor Guy Spier. Přelomový oběd s Warrenem Buffettem, který odstartoval Spierovu proměnu v hodnotového investora, jej dokonce vedl k sepsání nyní už legendárního bestselleru The Education of a Value Investor: My Transformative Quest for Wealth, Wisdom, and Enlightenment. Není to tradiční kniha o investování, ale o přístupu k němu skrze sebe sama se syrovým pohledem na Gordona Gekka, jak bychom mohli nazvat filmovým přirovnáním Spierovo staré já. Spier na konferenci vystoupí už v 10:55.

Na SHIFTS vystoupí i Tzipi Livni. Před zhruba dvaceti lety jí Izrael ležel u nohou. Časopis Time ji zařadil mezi stovku nejvlivnějších lidí planety roku 2007, konkurence z Forbesu ji ve stejném roce označila za 39. nejmocnější ženu. Přidala se i stanice BBC, která ji jmenovala nejvýznamnější izraelskou političkou této éry. Vždy rázná a přímá Cipora Malka Livniová, bývalá výrazná izraelská ministryně zahraničí, známá také jako Cipi nebo anglicky Tzipi vystoupí na konferenci v 9:20.

Na SHIFTS ale nevystoupí pouze řečníci ze zahraničí. Hosté zde uslyší třeba i Patrika Tkáče, Tomáše Čupra nebo Zdeňka Cedru. Konferenci pro vás sledujeme online.