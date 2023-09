Slavomír Pavlíček | Bohemia Interactive | Miliardáři | e15.cz

Zakladatel herního studia Bohemia Interactive a sponzor Okamurovy SPD se pouští do médií. Stal se investorem v internetovém deníku Echo24, spustil i vysílání Radia Prostor. Do jeho investic spadají i Parlamentní listy. Pustil se ale i do potravinářství. Investiční skupina SPM, v níž působí s Markem Španělem, získala podíly ve čtyřech společnostech z oboru.