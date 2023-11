Taleb coby apoštol nejistoty káže zjitřenému světu klid | e15.cz

Nassim Nicholas Taleb je autor, který nepřestává fascinovat ani 16 let po českém vydání jeho nejznámější knihy Černá labuť. Oprávněně patřil mezi hlavní hvězdy říjnových Shifts2023, nejvýznamnější investiční konference, která letos v Česku proběhla.

V souvislosti s událostmi posledních let i uplynulých měsíců není přehnané tvrdit, že Talebovy myšlenky nikdy nebyly naléhavější. Pro slavného intelektuála a bývalého tradera jsou ústředními životními i profesními tématy nejistota a nahodilost. Nikdo se nechce dostat do situace krocana, který sice může drtivou většinu svého života překypovat životní pohodou, jenže nejpozději na Den díkůvzdání nastane pro nic netušící zvíře fatální změna trendu. To je Talebova oblíbená metafora pro nepředvídatelné osudové události, která by měla navzdory výhradně americkým reáliím rezonovat i v Česku.

Český sen

Ještě před pěti lety se život ve středu Evropy jevil skoro idylicky. Meziroční inflace měla daleko k pádivosti, ke slovenským hranicím nedopadaly rakety a přísun ruských energetických surovin se jevil nekonečný. Ve vzduchu nepoletoval žádný nový virus, před kterým získaná imunita chrání jen asi půl roku a který občas umí na delší dobu vyřadit z pracovního procesu i jinak zcela zdravé organismy.

Jenže pak se změnilo skoro všechno najednou. V kontextu takového vývoje světového dění šlo od Talebova pražského vystoupení sotva očekávat byť jen náznak nějakých uklidňujících slov. Jenže právě to nakonec vlastně diváci dostali. A několik investičních rad k tomu.