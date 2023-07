Pivovar Golem: Český minipivovar v Nikósii pod ostnatým drátem | e15.cz

Michal je původně ajťák a s Ivonou se na Kypr přestěhovali v roce 2016 po dekádě strávené v korporátu v Amsterdamu. Cesta k pivu a vlastnímu pivovaru pro ně začala právě v Amsterdamu. Tam postupně zjišťovali, že pivo není pouze český ležák nebo Guiness a začali objevovat různé pivní styly, nové chutě a pronikat do místní pivní kultury. Zlomová pro ně byla návštěva belgických Arden, kde je zaujalo, že v každém menším i větším městě je alespoň jeden pivovar, a společně si řekli: „Když to zvládnou oni, tak my také.“

Když se před sedmi lety museli rozhodnout, zda se za prací přesunou na Kypr, využili přechodného období a ve svém domě ve Škrovádu u Chrudimi začal Michal vařit vlastní pivo. „Vlastně všechna vyšla dobře a jen jednu várku jsem musel vylít,“ říká.

S domovařením pokračoval i po přestěhování do Nikósie. Zapojil se do místní domovařičské organizace a hned první domovařičskou soutěž vyhrál ve všech kategoriích, uspěl u poroty i veřejnosti. Ještě další čtyři roky vařil doma, ale už si pohrával s myšlenkou na vlastní minipivovárek a ladil recepturu. „Uvařit každou várku stejnou je základ,“ říká. Pomocí domovařičského vybavení se mu podařilo vytvořit svůj vlastní ležák, který s úspěchem vaří dodnes.