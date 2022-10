Kdo se stane digitálním mefistofelem? | E15.cz

Jste muž mnoha tváří: bankéř, startupový podnikatel, šachista, teolog. Má Jan Lamser svůj společný jmenovatel?

Přiznám se, že nemám žádnou teorii sama sebe. Ani škatulky, které bych dával jednu vedle druhé a neustále sledoval, aby se obsah příliš nepřesýpal a aby to dohromady dávalo smysl. Život mě prostě nějak vede a já se nechávám.

Zkusil byste se definovat jednou holou větou?

Jsem takový životní mimochodník.

Z(a)tracená čísla 8. díl

Je to vděčná role?

Já si to užívám, i když lidé kolem mě na to občas hledí jinak.

Dlouhá léta jste pracoval jako vrcholný manažer ČSOB. Pak jste zčistajasna zmizel ze scény a korporátu už jste se nedotkl. Proč?

Řekl jste to sám, byla to dlouhá léta. V životě jednoduše některé věci nazrávají, až uzrají. A tehdy tomu nebylo jinak a já i banka jsme se v našem postoji protnuli.

V bance jste šéfoval digitalizaci, stál jste tak u prazdroje českého techfinu. Podaří se mu revoluce, která tak docela nevyšla fintechu?

Ve finančních službách je ve srovnání s většinou jiných oborů podnikání mimořádně rozsáhlý balík regulace. Ta upravuje jak projevy navenek, tak vnitřní chod na úrovni obecné i velmi detailní, určuje specifické standardy a povinnosti dodržovat různé dynamické normativy a ukládá generovat řadu pravidelných i nahodilých hlášení. A to vše v opravdu nekonečném a vysilujícím množství, přičemž celá tato hrůza stále roste a mění se vám pod rukama.

Pokud do tohoto oboru chcete vstoupit, musíte to vše zvládnout. A pokud opravdu dobře nevíte, jak na to, čeká vás skutečné peklo a rozpočty rostou do nebes. Co vypadá, že bude za týden, trvá léta. Pokud máte jen technologii nebo nápad, zjistíte, že to ve finančních službách nestačí.