Revoluce, která se blíží. Komu vydělá umělá inteligence? | e15.cz

Umělá inteligence se nenaučila imitovat lidi přes noc, její schopnosti rostly postupně, ale až na sklonku minulého roku se pokročilé systémy rozšířily mezi veřejnost. Až s příchodem zejména systému ChatGPT od organizace Open AI si podstatná část společnosti uvědomila, jak může nástup pokročilých automatizovaných systémů změnit svět.

Nástroj, který poslouží

„Technologie, která byla k dispozici jen hrstce nejsilnějších subjektů, ať už státních, nebo soukromých, se dostává do rukou široké veřejnosti, což otvírá nové možnosti, ale určitě i nové hrozby,“ uvedl pro Echo 24 spoluzakladatel společnosti Bohemia Interactive Marek Španěl, jehož jmění magazín e15 odhaduje na 12,4 miliardy korun. „Takže přelomové to určitě je, nese to určitě nějaké hrozby a rizika, ale já osobně jsem spíš optimista, neboť věřím, že ještě větší možnosti to přináší, a chápu to jako nástroj, který může lidstvu spíš sloužit,“ doplnil.

AI ve zpravodajství. Práce s daty, která jsou pro AI klíčová, je podstatou podnikání společnosti Livesport Martina Hájka už od začátku, nicméně on sám zatím vidí pro svůj byznys přidanou hodnotu někde jinde. „Nás zejména nakopl v roce 2021 pokrok v automatických překladech, úroveň překladače DeepL nám umožnila vstup do oblasti klasického zpravodajství. Okamžité a kvalitní překlady jsou totiž předpokladem pro nacházení synergií mezi čtrnácti velkými trhy, které jako globální informační servis musíme pokrývat,“ uvedl 38. nejbohatších Čech pro e15.

Livesportu se podařilo využít i možnosti, které nabízí nástroj od Open AI. „Nástup ChatGPT pomohl urychlit naši přípravu automatizovaného generování některých předzápasových článků, generativní AI jistě využijeme i pro textovou interpretaci sportovních statistik a rovněž ke zefektivnění internetového marketingu,“ vypočítává.

Na příkladu Livesportu se ukazuje, že automatizace celé řady dosud výhradně lidských činností pomocí už dnes existujících AI nástrojů je velmi blízko. To si myslí i zřejmě nejúspěšnějších český podnikatel v technologickém sektoru Ivo Lukačovič, zakladatel Seznamu. „AI nám nahradila moderátorku v nočním vysílání. Za mě to znamená, že někdo nemusí sloužit noční směny a může v klidu spát. Pokud se podíváme na špatný demografický vývoj v EU, budeme zaAI a robotiku rádi, protože prostě nebudou lidé,“ napsal český miliardář nedávno na sociální síť, která dříve byla známá pod názvem Twitter.

Zároveň to podle něj znamená určité přeskupení toho, co bude považováno za cennou pracovní schopnost. „Smutné je, že AI dokáže nahradit kreativní práci, jako je psaní, kreslení, komponování hudby a pohodovou rutinní kancelářskou práci. Spousta nepříjemných ručních pozic nám smrtelníkům ale zůstane,“ uvedl před časem.

Pozor na útoky podvodníků

Někteří čeští boháči ovšem vidí také rizika, která se AI skrývají. „Poslední dobou sledujeme, jak je umělá inteligence využívána právě k personalizaci cílených útoků, je to kategorie, které říkáme deep attacks,“ popsal před časem pro magazín Reportér Ondřej Vlček, současný prezident společnosti GEN Digital, pod kterou spadá původně český Avast. Vlček se obává hlavně toho, jakým způsobem dokáží podvodníci shromažďovat o konkrétním člověku informace ze sociálních sítí, jež pak mohou využít pro útoky na internetové uživatele.

Martin Vohánka, který se v letošním žebříčku miliardářů umístil na 64. místě, se zase obává, jakým směrem AI ovlivní školství. „Ještě jsme neudělali ani prvotní transformaci na moderní vzdělávací systém, a už přichází zcela zásadní změna s novými technologiemi, které budou mít obrovský vliv na výukové metody. Bude se muset stanovit, co považujeme za správné, aby dělal či nedělal student, jaké nástroje má používat apod. Rozsah změn ani nedokážeme dohlédnout,“ uvedl nedávno pro Hospodářské noviny.

Mezi českými miliardáři dosud není nikdo, kdo by vyloženě na nové technologii zbohatl. Je to ovšem jen otázka času, jelikož existuje několik nadějných českých start-upů, které časem mohou být důležitým hráčem na minimálně evropské úrovni. Nevíme, jak AI změní svět, nicméně s velkou pravděpodobností můžeme předpokládat, že i českého byznysu se podstatně dotkne. Teprve se uvidí, kdo se nové době dokáže přizpůsobit.