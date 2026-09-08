Alternativa k silniční nákladní dopravě v Evropě neexistuje, říká finanční ředitel Ewals Cargo Care Tomáš Hudec
- Marže v nákladní přepravě na českém trhu málokdy přesahují 10 procent.
- Proti výkyvům cen pohonných hmot se dopravci zajišťují palivovými doložkami.
- Skokové zvýšení cen pohonných hmot jsme byli schopni zneutralizovat systémem palivových příplatků, říká finanční ředitel Ewals Cargo Care Tomáš Hudec.
Nákladní doprava, včetně silniční, je od covidového období poznamenána neustálými výkyvy na trhu. Ať už jde o kapacity dopravců či vývoj průmyslové produkce, poptávku a s tím související vývoj tržních cen dopravy. Podle finančního ředitele Ewalsu není situaci na trhu možné predikovat na delší období. Klíčové je proto podle něj udržení kapacity, jejíž cena roste.
Jak se společnost podnikající v přepravě vyrovnává s prudkými změnami cen u pohonných hmot?
Přestože máme i vlastní menší flotilu, většinu našich služeb nakupujeme. Vývoj cen pohonných hmot odráží aktuální geopolitickou situaci, a tak se velcí hráči na trhu museli v minulosti tomuto nepředvídatelnému vývoji přizpůsobit. Standardem bylo zavedení oboustranných palivových doložek se zákazníky i dodavateli. V několikaměsíčním období tak pro nás mají vyšší ceny paliva z hlediska nákladů neutrální dopad. Větší je z hlediska cash flow, protože platební podmínky pro dodavatele v kamionové dopravě a průmyslové zákazníky jsou dnes na trhu diametrálně odlišné. Tím pádem musíme ustát tlak na peněžní toky.
Nicméně, když mluvíte o dopadu do řízení cash flow, tak od roku 2021 také panuje mnohem vyšší cena peněz.
Ano, vyšší náklady na financování se samozřejmě promítají do výsledku firmy. Pro cash flow je proto důležité mít dostatek vlastních zdrojů nebo správně nastavené úvěrové linky. Nám tento nástroj pomáhá nejen zvládat nepředvídatelný vývoj cen, ale také podporovat naše dopravce a udržovat potřebnou přepravní kapacitu.
Jak se současná nejistota v Evropě promítá do vašeho byznysu? Přináší vám spíš příležitosti, nebo nové problémy?
Záleží na tom, z jakého pohledu. Říká se, že kdo je připraven, není překvapen. Některým změnám se ale musíme přizpůsobit. Dobře to ukázal covid. Po zavedení restrikcí během dvou měsíců výrazně klesla průmyslová výroba a s ní i poptávka po přepravě. Část dopravců proto z trhu odešla. Když se pak výroba znovu rozběhla, přepravní kapacita naopak chyběla, protože trh stále nebyl v situaci před pandemií. Snížila se výroba dopravní techniky, prudce vzrostla o desítky procent její cena. Dopravci proto museli zvažovat, zda se jim za nových podmínek vyplatí do nové techniky investovat. Práce na trhu přitom přibývalo, ale dopravní kapacita se nedokázala stejně rychle přizpůsobit.
Tomáš Hudec
Do společnosti EWALS CARGO CARE spol. s r.o. nastoupil v roce 2005 jako asistent finančního manažera. V současnosti jednáctým rokem zastává pozici finančního ředitele. Kromě finančního řízení společnosti se věnuje jejímu strategickému rozvoji v oblasti digitální transformace.
Na trhu ale výrazně chybějí také řidiči. Jak velký je dnes problém?
Dnes na trhu chybí 25 tisíc profesionálních řidičů, z toho více než 20 tisíc v nákladní dopravě. V období nejistoty v celé Evropě se část řidičů přesunula například do autobusové dopravy, což nedostatek v nákladní dopravě dál prohloubilo. Naším zásadním cílem proto bylo udržet dostatečnou dopravní kapacitu, jejíž cena v podobných situacích samozřejmě roste. Z posledních pěti let nebyl stabilní prakticky žádný rok, ale díky zkušenému týmu se nám podařilo situaci zvládnout.
Jak si v takové situaci zajišťujete dostatečnou dopravní kapacitu?
Nabízíme dopravcům zázemí, které jim usnadňuje provoz, od snížení administrativy přes provozní financování až po výhodnější podmínky pro nákup služeb, jako jsou mýto nebo pohonné hmoty. Vše za podmínek, které by na trhu nedokázali sami zajistit. Náš model stojí na projektové práci, kdy můžeme našim dodavatelům nabídnout pravidelnost, což jim umožní udržet dopravní kapacitu a sníží riziko při investování do její obměny nebo rozšiřování.
Důležitá je také důvěra, kterou jsme si za roky spolupráce vybudovali. Dopravci vědí, co od nás mohou očekávat, včetně toho, že dodržujeme dohodnuté splatnosti. Před pěti lety jsme navíc založili vlastního interního dopravce, který dnes má 25 tahačů a 40 řidičů. Dává nám více jistoty při neočekávaných změnách na trhu.
Dá se tedy říct, že ve vašem oboru přežije náročnou dobu spíš ten, kdo je velký?
Zčásti ano, ale vedle velikosti je důležité také nastavení vztahu s dopravcem. Musí být dlouhodobé a založené na vzájemné důvěře. Nasloucháme jeho potřebám a snažíme se mu nabídnout podmínky, které mu dávají smysl. S dodavateli proto řešíme i jejich hospodaření. Pomáháme jim například s cenotvorbou, kalkulací nákladů nebo hledáním úspor, aby mohli dosahovat lepších výsledků.
Je podle vás silniční doprava stále nenahraditelná?
Silniční nákladní doprava stále nemá plnohodnotnou alternativu. Jako nadnárodní skupina navíc dokážeme nabídnout širší portfolio služeb včetně intermodální přepravy. V tom jsme v evropském měřítku silní a přibližně 80 procent aktivit skupiny souvisí právě s intermodální dopravou. Záleží ale na podmínkách konkrétního trhu. V Česku je například kapacita železničních tratí omezená a doprava po kolejích zatím nenabízí potřebnou stabilitu a flexibilitu.
Jak se vám tedy poslouchají myšlenky, že kvůli klimatu by se nákladní doprava měla přesunout právě na železnici?
Pokud by na trhu byly podmínky pro tento směr, rozhodně by to mohlo kompenzovat nedostatek dopravní kapacity. Zkrátily by se vzdálenosti v silniční nákladní dopravě a kapacita jednoho tahače by se využila mnohonásobně více. Lépe by se také dala plánovat práce řidičů, kteří dnes hledají větší rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Před dvaceti lety, když jsem v Ewalsu začínal, byli řidiči ochotni pracovat mnohem déle a hlavní motivací byla finanční odměna. Dnes se ale jejich věkový průměr zvyšuje a zároveň sílí tlak na dostatek volného času. I proto by nám rozvoj železniční dopravy pomohl.
Další cestou k ekologii jsou alternativní paliva.
V rámci skupiny se snažíme experimentovat s různými typy pohonů. Máme čistě elektrické tahače a na českém trhu jsme testovali i LNG truck. Na něco takového ale musíte mít připravenou infrastrukturu. Například u LNG pro tahače v rámci České republiky prakticky není dostatečná kapacita. Není to tedy obecná možnost a substitut standardních dieselových pohonů. Je potřeba připravit konkrétní projekt s tím, že na jeho trase jsou k dispozici příslušné čerpací stanice.
Důležitá je také ochota zákazníků zaplatit za zelenější dopravu více. Vozidla s alternativními pohony jsou dražší a vyšší bývají i jejich provozní náklady. U LNG navíc v Německu skončila úleva na mýtu.
Vodíkové pohony dál sledujeme, ale zatím do nich velké přepravní firmy výrazně neinvestují. Samozřejmě se kvůli ESG hledají různé alternativy. Jednou z nich je nákup dieselu HVO, tedy palivo z obnovitelných zdrojů.
Je dnes HVO pro kamiony běžně dostupné?
Není standardem na všech čerpacích stanicích, jeho dostupnost se ale postupně rozšiřuje. Před několika lety jsme ve spolupráci s provozovateli čerpacích stanic a distributory zajistili jejich dostupnost na několika místech. Rozvoj podporuje především rostoucí poptávka zákazníků, zejména velkých nadnárodních skupin, které stále častěji požadují nižší ekologickou zátěž logistických služeb. I proto na rozšíření této možnosti spolupracujeme s našimi partnery.
Do čeho tedy dnes investujete a v čem modernizujete?
Cenu v našem oboru primárně určují palivo, personální náklady a technika. Řidiči si dnes vybírají, kde chtějí pracovat a za jakých podmínek. Cenovou úroveň techniky u velkých výrobců také neovlivníme. Maximálně ji můžeme optimalizovat tím, že působíme v rámci nadnárodní skupiny a nakupujeme v jiném množství než malí dopravci. Ceny pohonných hmot se pak jen obtížně predikují.
Proto se soustředíme především na digitální infrastrukturu, která nám umožňuje zefektivnit celý dopravní proces. Objednávku od zákazníka přijímáme elektronicky, připravujeme nasazení mobilní aplikace, která nám poskytne data o průběhu přepravy. Zároveň nás řidič bude moci informovat o poškození techniky nebo škodách. Po dokončení přepravy nám během několika minut zašle přepravní dokumenty, na které navazuje automatická fakturace zákazníkovi. To nám umožní snižovat režijní náklady a částečně neutralizovat tlak na marže, které dnes v průměru málokdy přesahují deset procent.
V čem je pro vás důležitá certifikace od Dun & Bradstreet?
Na začátku jsme potřebovali prověřit své partnery a zároveň poskytnout zákazníkům informaci o naší stabilitě. Pro nás je to určitě klíčová záležitost, protože působíme v nadnárodním holdingu a účastníme se tendrů u velkých zákazníků. Nabídku služeb následuje cena, zároveň však chce druhá strana mít silného partnera, který je schopen poskytnout danou službu a dlouhodobě fungovat na trhu. Všechny metriky, které Dun & Bradstreet používá k verifikaci, nám pomáhají demonstrovat, že jsme stabilní firma.
Liší se význam tohoto hodnocení podle trhu, na kterém působíte?
Ve střední a západní Evropě je důraz na finanční stabilitu dodavatelů velký. Firmy se snaží minimalizovat riziko, že jejich dlouhodobý partner zkrachuje. My postupujeme stejně. Už před dvaceti lety jsme proto nastavili pravidla a zavedli pojištění pohledávek v kombinaci s ratingem od Dun & Bradstreet. Rating a pojištění pohledávek nám umožňují bezpečně fungovat.