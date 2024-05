Není visačka jako visačka. Higg Index šetří zelené obaly

Pro koho jsou certifikace zásadnější? Pro vás jako výrobce? Nebo pro zákazníky?

Pro oba. Pro výrobce jsou tyto certifikace klíčové z hlediska získání důvěry spotřebitelů a snížení negativního dopadu na životní prostředí. Poskytují nástroje a metodiky pro správu a minimalizaci ekologických rizik spojených s jejich výrobky a procesy. Někteří zákazníci preferují výrobky, které jsou v souladu s jejich hodnotami ohledně vztahu k životnímu prostředí. Certifikace poskytují záruku, že produkty a služby jsou nezávisle posouzené, a to zvyšuje důvěru spotřebitelů v jejich kvalitu a šetrnou výrobu.

Jak často se zákazníci ptají, jaký z těchto certifikátů vlastníte?

V průzkumech a studiích se ukazuje, že roste počet spotřebitelů ochotných více platit za produkty od firem, které se aktivně angažují v ochraně životního prostředí nebo mají certifikaci potvrzující jejich ekologickou odpovědnost. Co se týká speciálně životního prostředí, vlastníme Oeko-tex STep, Higg Index, a nově také ISO14001. Potěšilo mě, jak se všichni zaměstnanci na jejím získání podíleli a u některých vzbudil takový zájem, že přicházejí s novými nápady, co by bylo možné vylepšit.

Dá se ve vašem oboru podnikat bez těchto certifikací?

Firmy, které nevlastní certifikace jakosti, mohou mít na trhu horší pozici v porovnání s konkurencí. I my je vyžadujeme od dodavatelů jako podmínku pro spolupráci. Jsou důkazem toho, že dodavatel má systém, který pomáhá zajistit konzistentní a vysokou úroveň kvality jejich výrobků. To je zásadní v textilním průmyslu, kde kvalita materiálů a zpracování hraje nejdůležitější roli.

Protože máme delší dobu fungující mechanismy kontroly kvality, mají v nás zákazníci důvěru i bez přímého pohledu na certifikace. Zaměřujeme se ale na budování dlouhodobé strategie, a přestože zatím nemáme problémy s prodeji, chceme se připravit na budoucnost a zajistit dlouhodobou udržitelnost vaší výroby.

Co to obnáší?

Evropská komise vydala směrnici o nefinanční zprávě, která vyžaduje, aby velké společnosti a banky zveřejňovaly zprávy o svých nefinančních faktorech, včetně ESG. My budeme mít tuto povinnost od roku 2025. A tím, že vlastníme certifikace kvality, které se prakticky prolínají s požadavky nefinančního reportingu, máme značný náskok.

Můžete vysvětlit, co ony certifikáty znamenají a co vlastně říkají zákazníkům? OEKO-TEX Standard 100?

Ten se rozděluje do několika tříd dle druhu výrobku a jeho zamýšleného použití. Například třída I se vztahuje na textilie pro kojence a malé děti, zatímco třída II se týká výrobků, které jsou v přímém kontaktu s kůží, například oblečení, postele a tak dále. Pokud je na výrobku visačka s označením Oeko-Tex Standard 100, znamená to, že daný výrobek byl testován a splňuje přísné normy pro zdravotní nezávadnost a absenci škodlivých látek. To může být užitečné pro spotřebitele, kteří chtějí zvolit bezpečné a ekologicky šetrné výrobky.

OEKO-TEX STeP?

Označuje certifikaci, která se týká udržitelnosti v textilním průmyslu. Oeko-Tex Step, což je zkratka pro Sustainable Textile & Leather Production posuzuje tři faktory. Ekologický management, tedy minimalizaci environmentálních dopadů v průběhu výroby, včetně nakládání s vodou, energií, chemikáliemi a odpady. Dále sociální odpovědnost, což znamená dodržování lidských práv, pracovních podmínek, zákazu diskriminace a dětské práce a další sociální aspekty výroby. A také bezpečnost a kvalitu, kde se ověřuje, že výrobky jsou testovány na přítomnost škodlivých látek podle standardu Oeko-Tex Standard 100.

Proč certifikujete u švýcarské organizace? V Česku není žádná s mezinárodním uznáváním?

Od roku 1995 jsme dceřinou firmou firmy Schiesser, která sídlí u Bodamského jezera a v té době již měla mezinárodní certifikaci Oeko-Tex 100. Proto i my s touto organizací spolupracujeme více jak dvacet let. V tuzemsku nevíme o české mezinárodně uznávané certifikaci.

K čemu je dobré pro zákazníka ISO 14001?

Normy ISO pokrývají široké spektrum odvětví a oblastí, což znamená, že jsou vnímané jako univerzální standardy pro kvalitu. Naopak norma STeP se zaměřuje specificky na textilní průmysl, což může vést k menšímu povědomí o ní. Certifikace ISO 14001 je důkazem toho, že organizace aktivně pracuje na snižování svého environmentálního dopadu a zlepšování svých environmentálních výkonů.

Co znamená Higg Index?

Je standardem sebehodnocení v oděvním a obuvnickém průmyslu a vlastní ho nejznámější světové značky v oděvním průmyslu. Zaměřuje se na využívání obnovitelných energií, recyklaci, sledování celého dodavatelského řetězce se zaměřením na co nejnižší uhlíkovou stopu. Navíc je známý po celém světě, na rozdíl od Oeko-Tex Step, hlavně v Americe a Asii. Do Evropy teprve přichází. Protože jsme součástí nadnárodní skupiny Delta Galil se sídlem v Izraeli, tak tento nástroj používáme. Obecně je to něco jako výroční zpráva s potvrzením od auditora, jen není zaměřená na ekonomiku. Je možné, že v budoucnosti to bude její součástí. A navíc nám bude sloužit jako podklad pro ESG.

Nejde vlastně o green washing? Či o zbytečnou byrokracii?

Určitě ne. Pokud vlastníme některou z norem Oeko-Tex Step, ISO14001, nebo Higg Index nemusíme prodávat výrobky v zelených obalech, nebo k nim mít ekologické reklamní slogany. Naše výrobky mají nezávisle doloženo, že jsou certifikované vzhledem k vlivu na životní prostředí a jeho ochranu. Nemusíme dělat reklamu, jak jsme ekologičtí nebo „zelení“. My prostě jsme.

Kolik peněz vloží ročně společnost Pleas do certifikačních procesů? Vyplácí se to?

Není to levné, ani drahé. Na začátku jde o hodně práce a tím i nákladů na nastavení činností, postupů nebo chování zaměstnanců. Pak už se je jen musí všichni naučit dodržovat. Tato investice nám pomůže posílit naši konkurenceschopnost, zlepšit důvěru zákazníků a partnerů.

Lucie Medková (46)

Specialistka pro životní prostředí ve společnosti Pleas pochází z Havlíčkova Brodu. Vystudovala obory stavební obnova (SPŠS akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod) a návrh nábytku a interiérů (VOŠ Volyně). V minulosti pracovala v jihlavské společnosti Sapeli.