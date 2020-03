Co se děje za humny - Marian Kotleba českou optikou | E15.cz

Slovensko na přelomu února a března volilo nové představitele do čela státu. A pokud vaše znalosti politické scény končí zároveň s hranicemi státu našeho, není od věci představit stranu, která skončila na čtvrtém místě a získala tak sedmnáct mandátů, což je o tři více než ve volbách minulých. Jaký je vlastně program strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko? A kdo je vůbec Marian Kotleba a jeho příznivci?

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko je nejsilnější stranou, kterou lze na politickém spektru zařadit jako krajně pravicovou. Hlavní pilíře strany ĽSNS tvoří národní, křesťanský a sociální princip. Národní cítění reprezentují sliby jako vystoupení z Evropské unie a NATO. Už delší dobu je zde podporována suverenita Slovenska či vidina toho, aby „bol Slovák na Slovensku pánom, a nie otrokom v službách cudzincov, prisťahovalcov a národnostných menšín.“ Tím se dostáváme k rasistickému a xenofobnímu podtextu, který je pro ĽSNS příznačný, především v tažení proti romské menšině. Není výjimkou, že se z řad voličů i úst samotného předsedy strany ozývají poznámky o „cigánských parazitech“. S tím jsou pochopitelně spojeny také závazky, které by slovenské občany chránily před „cikánským terorem“ či imigranty.

Křesťanská víra je na Slovensku více zakořeněná než u nás. I proto hraje Ľudová strana na tuto notu – a jak se zdá, úspěšně. Sňatky výlučně mezi muži a ženami jako podtržením tradičního chápání rodiny nebo upravení zákona o interrupci jsou jen některé z kroků prosazující křesťanské hodnoty. ĽSNS tuto náklonnost k víře zvýrazňují i slogany jako například „Sme odhodlaní obetovať sa pre Slovensko – za Boha, za národ!“

Posledně zmiňovaný sociální princip tkví především ve zvýšení mzdy, která je v některých regionech Slovenska poddimenzovaná a spolu s nezaměstnaností představuje reálný problém. Narazit také můžeme na závazky podporující slušné rodiny. Jedná se víceméně o populistické gesto, které bojuje za spravedlnost pro pracující lid a „nie pre podporu rozmnožovania neprispôsobivých a nepoužiteľných asociálov.“ Mimo socioekonomické výhody, které Kotlebova strana nabízí, je ale voličům blízký i takzvaný antikorupční program. Ten víceméně stojí na kritice vládních orgánů a médií.

Výše zmíněné principy strany tvoří nepochybně hlavní lákadlo pro své voliče. Ti v zásadě mají dle studie také nemálo podobných rysů. Jedná se zpravidla o mladé, středoškolsky vzdělané lidi, mnohdy i s maturitou. Tradičně založení Slováci stranu volí zejména pro její silné propojení s vírou. Zároveň Ľudová strana Naše Slovensko získala v minulých volbách největší podíl prvovoličů. Ekonomický program a sociální jistoty hráli zásadní roli, stejně jako zájmy Slovenska. Raketový růst voličských preferencí před minulými volbami byl podpořen i tím, že voliči nevidí na slovenském politickém poli lepší alternativu. Jsou proto ochotní odhlédnout od extremistické povahy Kotlebovy strany.

Ohlédnutí ke kořenům ĽSNS

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko vznikla v roce 2009. Její předchůdkyní bylo občanské sdružení Slovenská pospolitosť (SP), které datuje začátek své činnosti již do roku 1995. O deset let později se přetransformovalo na politickou stranu Slovenská pospolitosť – Národní strana (SP – NP). Ta ovšem byla v roce 2006 zrušena jako protiústavní. Obě skupiny se projevovaly značně radikálně, otevřeně vyjadřovaly xenofobní a nacionalistické názory, a to i na veřejných akcích. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko je však právě v těchto názorech hluboce zakořeněná.

Další inspirací byla i česká Dělnická strana, s jejíž dnešní formou (Dělnická strana sociální spravedlnosti) ĽSNS stále spolupracuje. Všechna slovenská uskupení přitom spojuje právě osoba Mariana Kotleby. Politik, ekonom, krátkodobě také učitel a muž se dvěma vysokoškolskými tituly byl ve Slovenské pospolitosti, a později i v SP – Národní straně, označován a považován za „vůdce“. V roce 2018 byl dokonce za své výroky trestě stíhán a obžalován za potlačování základních práv a svobod, trestní stíhání však bylo pro nedostatek důkazů o rok později zastaveno.

Při prohlížení oficiálního stranického webu jsou nepřehlédnutelná až heroická hesla: „Odvahou proti systému“, „Jediná cesta je spojiť sa“ či „Chceme uchrániť Slovensko pred hrozbami liberálního západu“. Také se dozvíme, že předseda chrání všechny slušné lidi a dalo by se takto pokračovat. Přestože Marian Kotleba propojení strany s myšlenkami fašismu popírá, některé názory a podobné výkřiky určitá hlediska fašistické ideologie splňují. Kupříkladu přesvědčením, že se skupina nachází v těžké krizi a je ohrožena liberalistickým individualismem i dalšími vlivy, a je nutno se opět sjednotit.

Ačkoliv má ĽSNS silný nádech rasové nenávisti, je prezentována seriózněji než její předešlé podoby. Kotleba vyměnil triko za oblek, začlenil do svého programu sociální aspekt, a třebaže národovectví přetrvává, projevy jsou méně agresivní. I tak se jedná o stálou hrozbu, která spíše než politické smýšlení představuje promyšlený marketingový projekt.