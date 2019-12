Je čas myslet i na druhé | E15.cz

Vánoce pro všechny je neziskový dobročinný projekt studentů Univerzity Palackého v Olomouci (UP). Snaží se především myslet na ty, na které se velmi často zapomíná − staří lidé nebo pacienti v LDN. Projekt vytvořily studentky Nela Chudová a Veronika Špalková a jsou jeho hlavními organizátorkami. Letos se k nim jako koordinátorka přidala i Anna Halamová, která má s organizací zkušenosti už z předešlých let, kdy projektu pomáhala jako dobrovolnice.

Projekt začal v roce 2016, kdy byli k dispozici tři dobrovolníci a celkem bylo obdarovaných patnáct pacientů v LDN Vojenské nemocnice Olomouc. Postupně se organizace začala rozšiřovat jak o dobrovolníky, tak i o počet zařízení. Letos Vánoce pro všechny obdarují pacienty z LDN Vojenská nemocnice Olomouc, Moravský Beroun, Šternberk, Dům pokojného stáří Beroun a děti z centra Jdeme Autistům Naproti z.s. (JAN), které jsou na seznamu obdarovaných od minulého roku. Celkově je tedy letos do projektu zařazeno 5 zařízení a připraveno zhruba 80 dobrovolníků.

„Minulý rok, když jsme měli schůzi, tak přišlo okolo 15 lidí a na vyptávání dárků skoro nikdo nepřišel.“ Při vyptávání dárků dobrovolníci vyjíždí do všech zařízení a povídají si s dětmi a seniory o tom, co by si přáli na Vánoce. „To jsme nakonec řešili tak, že jsme se snažili apelovat na naše kamarády, kteří se k nám nakonec přidali. Ve 4 lidech bychom to nezvládli, protože například jen v Moravském Berouně je okolo 90 pacientů a bylo by to pro nás dost časově náročné. Kamarádi nás ten minulý rok skutečně vysvobodili,“ řekla jedna z koordinátorek projektu Anna Halamová.

Kde hledat dobré duše?

V dnešní době vládne světu internet a ani s dobrovolnictvím to není jinak. Projekt má vytvořený vlastní webové stránky, kam se každý, kdo by se chtěl zapojit, může podívat a dohledat si více informací. Největší propagace ale funguje především na Facebooku, kde organizace také hledá dobrovolníky. Nicméně pokud by někdo chtěl nahlédnout více do zákulisí celé akce, určitě by neměl minout ani instagramový účet projektu, kde jsou fotografie ze společných setkání, ale také ze setkání s obdarovanými lidmi.

„Tento rok skutečně zafungovaly sociální sítě a vedlejší kontakty tak, že na schůzi dobrovolníků přišlo opravdu hodně lidí a stejné to bylo s přihláškami na zjišťování dárků. Některé lidi jsme dokonce museli odmítat, protože bychom je našimi auty všechny neuvezli. Je tedy vidět, že se lidé chtějí zapojit,“ řekla Anna.

Jak se zapojit a stát se dobrovolníkem

Pokud by se chtěl někdo zapojit a stát se dobrovolníkem, je více možností. Na začátku prosince vždy probíhá vyptávání dárků, kdy koordinátoři mají připravená auta a dobrovolníky dovezou do zařízení, kde se následně lidí ptají, co by si přáli k Vánocům. Každý ale také může zaslat peníze na transparentní účet.

Na stránkách projektu vždy po vyptávání dárků organizátoři zveřejní všechny lidi ze zařízení a jejich přání. Dobrovolníci si pak mohou zvolit a zarezervovat přesně ten dárek, který chtějí darovat. Pokud si ale i tak přímo nic nevyberou, mohou darovat peníze na transparentní účet, ze kterého pak organizace zaplatí dárky, které si nikdo nezarezervoval, anebo se pak použijí na vedlejší věci, jako jsou například balicí potřeby. Nakonec může každý pomoct i s balením dárků a jejich následným rozdáváním.

„Nejhezčí moment je, když mluvíme se seniory, kteří na sobě po celou dobu nedávají nic znát, ale když tam pak přijdeme s těmi dary určenými pro ně a oni se rozpláčou, tak to je skutečně silný zážitek,“ sdělila Anna.

Opravdu každý může nějak pomoci a hlavně se není čeho bát. Koordinátorky vždy každého dobrovolníka instruují, tak aby vše proběhlo v pořádku a aby měli krásný zážitek jak obdarovaní, tak i obdarovávající. Navíc lidé v těchto zařízeních jsou vždy rádi za každou návštěvu, a proto si s každým velmi rádi povídají.

„Ti lidé tam opravdu žijí tím přítomným okamžikem, a proto mezi nás nestaví žádné bariéry a vždy si rádi popovídají. Stává se, že někteří jsou ze začátku opatrní, ale pak se s námi vždy rádi rozmluví. Povídají nám o svých životech. Občas se úplně ostýchají si něco přát, a tak je musíme přemlouvat. Mají strach, protože nejsou zvyklí dostat něco jen tak zadarmo, i když jde o Vánoce,“ řekla Anna.

Některá přání jsou skutečně nezvyklá

Mezi obvyklé dary pacientů, hlavně těch starších, se řadí hygienické potřeby, které nejvíce využijí. Pak to jsou také papuče, župany, pyžama. Po těchto věcech si ale také přejí cokoliv, co by jim zkrátilo dlouho chvíli, proto jsou na seznamu přání také knihy, a letos byla dokonce nejvíce poptávka po křížovkách.

Samozřejmě každý člověk je jiný a každý má i jiné zájmy. Proto nemůžeme všechny starší lidi připodobňovat ke klasickému stereotypu člověka s brýlemi, knihou v ruce a moudrým pohledem. Jsou tu totiž i tací, kteří v sobě mají stále ducha mládí.

„Jeden pán si přeje notebook Lenovo. Je to sice dražší dárek, on to ale vysvětlil tím, že byl celý život IT technik, a tak technice rozumí,“ sdělila Anna. „Také tu je jeden, co si letos dokonce přeje setkání s europoslancem, což je nezvyklý dárek. A pak tam máme paní, která po nás chtěla, abychom ji sehnali muže, bohužel tohle přání asi nebudeme schopni splnit,“ dodala s úsměvem Anna.

Ty nejkrásnější dárky, jak se říká, většinou nikdy nic nestojí.

„Mně osobně se nejvíce líbí, když si nějaký senior přeje jako vánoční dárek návštěvu, protože to je asi to nejcennější, co jim ostatní mohou dát,“ řekla Anna.

Jak to vidí děti z centra JAN

U dětí je to ale trochu odlišné, ty se samozřejmě vždy těší na hračky. Centrum JAN se zařadilo k organizaci minulý rok, kdy pro ně Vánoce pro všechny uspořádaly dětský večírek, který sklidil velký ohlas jak u dětí, tak u rodičů.

„Děti z organizace JAN byly moc nadšené z minulého ročníku, a proto nás potěšilo, že s nimi můžeme být i letos,“ řekla Anna.

Na večírku si mohly užít spoustu zábavy v podobě různých her. Také pro ně byl připraven dětský punč, a dokonce i dort. Večer nakonec vyvrcholil rozdáváním dárků, kdy dobrovolníci postupně četli jména dětí, které si pak pro své dárky přišly.

Co bude dál?

Hlavní cíle a plány celé organizace jsou jasné, chtějí se dále rozšiřovat a přibírat další zařízení. Zakladatelka Nela Chudová také nově vytvořila manuál k tomu, aby případní zájemci, kteří by podobný projekt chtěli uskutečnit ve svém okolí, věděli jak na to. „Hodně lidí už nám psalo, že by si přáli mít stejnou organizaci ve svém okolí, proto se vytvořil manuál, jak postupovat,“ sdělila Anna.