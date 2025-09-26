Český hotelový trh v porovnání s Evropou stagnuje, ale nový růst je na obzoru
Srpnová globální data společnosti STR přinesla informace o vývoji hotelového trhu ve světě, v Evropě i České republice. Opakované stagnace a poklesy velkých a z hlediska našeho turismu klíčových zemí (Německo, Rakousko, Francie…). Náš český skoro pěti procentní meziroční růst pouze smazal podobný červencový pokles. Rozdíly mají tendenci se prohlubovat a táhne úplný východ Evropy.
Léto zůstává důležitým faktorem sezóny. A letní propad tržeb významných evropských zemí už není náhodný. Německo se sice dostalo poklesem pod 10 procent (-8,7 procenta), ale jde o třetí měsíc po sobě významných propadů (červen -18 procent). Hned další náš turistický soused – Rakousko – bylo již v srpnu pod 90 procent (-12,2 procenta). Ostatní určující země se nějakou formou přidávají. Pokles je silnější zejména ve střední Evropě (klesá i Polsko), Maďarsko je trochu specifické díky proběhlé akci F1. Existují nové a rostoucí trhy, řada jižních a východních zemí (Lotyšsko, Litva, Finsko…) zažila dobré léto – ale to nic nemění na trendu změn, poklesů a jisté volatility (např. letní Chorvatsko slábne a naopak Řecko roste).
Česká pozice (srpen–srpen +4,5 procenta) vypadá v tomto světle slušně. Ovšem jde pouze o vymazání slabého července (-5 procent) a náš růst patří celoročně k nejslabším ze srovnatelných.
Poprvé v historii překonala i absolutní výše průměrné ceny pokoje nikterak turistické Bratislavy – Berlín. Evropský trh se mění a Polsko, Maďarsko a další země s námi již dávno srovnaly krok a v lecčems nás překonaly.
Resumé – naše problémy nejsou ty v Evropě největší, nicméně malá velikost našeho trhu je zpravidla velmi determinována naším okolím a celým trhem. Doby, kdy náš trh bojoval nad konkurencí, jsou pryč.
„Na ekonomiku je potřeba se dívat jako na film, ne na fotografii. Žádné jistoty ani trendy nejsou navěky, vše se mění a bylo to tak vždycky. Teď akorát nejsme na té nejvíce rostoucí straně…,“ hodnotí věcně srpnové výsledky Jaroslav Svoboda, majitel největší české hotelové skupiny Czech Inn Hotels, která v roce 2024 ubytovala přes 2 miliony hostů, a dodává: „Pro firmu naší velikosti to znamená diverzifikaci. Koneckonců v létě jsme koupili hotel v Budapešti a jde rozhodně o trend, kterým chceme pokračovat.“
Meziměsíční srovnání
Srpen – poslední prázdninový měsíc se svými specifiky. Takřka vymizí kongresy a korporátní turistika. Cestují vícečetné rodiny spolu, Česká republika bývá i tranzitní zemí. Výhodu mají hotely s vícelůžkovými pokoji nebo s jejich možností. Prázdniny bývaly vrcholem roku, ale poté převzal vládu květen a v poslední době jednoznačně prosinec.
Vysoké ceny v jižních „mořských“ zemích táhnou celoevropské průměry. V samotné České republice jde o měsíc, kdy se mimopražské regiony dorovnávají k Praze.Graf jinak dobře ukazuje vývoj turismu během uplynulých dvou let.