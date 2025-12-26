Český robot řeší krizi bydlení v Lucembursku. Vytiskl za tři týdny dům na parcele o šířce trampolíny
- Odpovědí na bytovou krizi může být využití zbytkových městských pozemků, kam se běžná stavba nevejde.
- V lucemburské obci na parcele široké jen tři a půl metru vznikl plnohodnotný dům Tiny House LUX.
- Hrubou stavbu domu vytiskla z betonu česká firma.
Místa je málo a bydlení je drahé. V Lucembursku to platí dvojnásob. V zemi je každý rok potřeba sedm tisíc nových bytů, vznikne jich ale sotva polovina a k tomu jsou pro většinu lidí nedostupné. Architekt Bujar Hasani z lucemburského studia ODA Architects se proto podíval na plány měst a zaměřil se na to, co jiní přehlíželi: zbytkové pozemky. Úzké nudle, proluky a prapodivné trojúhelníky, kam by se klasický dům nevešel.
Ve spolupráci s obcí Niederanven vznikl záměr postavit na jednom takovém nevyužitelném pozemku maličký, ale plnohodnotný dům. Dostupné bydlení, které má místním mladým lidem umožnit zůstat v komunitě a přitom získat samostatnost. Obec si dala podmínku, že nemá jít o provizorium, ale o skutečné bydlení se všemi konstrukčními a tepelnými parametry, na jaké jsou Lucemburčané zvyklí.
Jak toho všeho docílit na parcele, kde místní regulativy nechávají architektům k dispozici pruh široký sotva tři a půl metru a dlouhý necelých osmnáct metrů? Jednoduše: 3D tiskem.Šikmá napojení, která vycházejí z dosahu tiskárny, se stala se součástí designu budovy. |
Architektovu vizi zhmotnila česká 3D tiskárna
Partnerem projektu se stala česká společnost ICE Industrial Services se svou divizí Coral Construction Technologies, která se zaměřuje na 3D tisk z betonu. Dostali za úkol převést architektonickou vizi do jazyka, jemuž rozumí robotické rameno. „Bujar Hasani sice od začátku designoval projekt pro 3D tisk, ale pro jiný typ, pro portálovou tiskárnu. A také dům navrhoval klasickou cestou, kdy byly podkladem výkresy. Ale robotovi nemůžete ukázat výkres, musíte pro něj připravit data,“ vysvětluje architektka Kristýna Uhrová z Coral Construction Technologies východiska spolupráce s lucemburskými partnery.
Její tým celý dům digitálně připravil a záměr napasoval na technologii Coral. „Připravili jsme nařezání na jednotlivé trajektorie pro robota. A také jsme pracovali na podrobnějších designových úpravách,“ popisuje Uhrová.Architekti umístili všechny funkční prvky, jako je nábytek, úložné prostory nebo potřebná technika, podél stěn domu. |
Dům na úzké parcele a z místních materiálů
V Niederanvenu na úzkém pozemku vyrostl dům s čistou užitnou plochou 47 metrů čtverečních. Architekti umístili všechny funkční prvky – nábytek, úložné prostory, techniku – podél stěn. Tím se uvolnila centrální osa, která dává interiéru pocit hloubky a přehlednosti. Tiny House LUX je v zemi první 3D tištěnou obytnou budovou, jež využívá místní materiály včetně betonu. Stojí na dřevěné základové desce usazené na zemních vrutech. Celá stavba je díky tomu lehká, snadno demontovatelná a recyklovatelná.
Samotný tisk se propsal do vzhledu domu jako výtvarný prvek. Nejde jen o drážky vytvořené postupným vrstvením betonu. „Na budově jsou vidět šikmá napojení, která vycházejí z dosahu naší tiskárny. Stala se součástí designu budovy, ale jsou to vlastně spoje, kdy se tiskla jedna část na druhou,“ říká Uhrová.
Podstatným přínosem 3D tisku je rychlost. „Přišli jsme k projektu, za měsíc jsme jeli do Lucemburska a během tří týdnů jsme dům vytiskli,“ popisuje architektka. Vysvětluje, že ve svižně vytištěné konstrukci je do sebe integrováno několik vrstev. „Vytisknete v jednom tahu fasádu, částečně nosnou část fasády, zároveň tam máte kapsu, která se potom vyplní izolací. A současně jsme do stěn vytiskli i příčky s některými integrovanými částmi, jako je například sprchový kout.“
Kristýna Uhrová vyzdvihuje, že se podařilo dosáhnout velmi dobré povrchové kvality tištěných stěn. „Dům je pouze natřený hydrofobním nátěrem a lehkou barvou. Měla jsem obavy, aby kvůli betonové konstrukci nepřipomínal bunkr, ale naopak, působí i v interiéru velice dobře.“ Na příjemné atmosféře domu LUX se podílejí drážky vzniklé vrstvením betonu a také dřevěná podlaha i dřevěný strop. Příspěvkem k energetické udržitelnosti jsou solární panely na střeše a velká okna obrácená na jih, která dům pasivně vytápějí.
Stavba domu stála 300 tisíc eur, což sice není levné, ale obecně jsou ceny v Lucembursku vysoké. Zároveň je vysoká cena dána tím, že jde o prototyp. Další domy LUX už mohou být levnější, mohly by se náklady vyrovnat konvenčním stavbám, ne-li být ještě výhodnější.Výhodou 3D tisku je tvarová bohatost skoro bez omezení. |
Firma chystá 3D tisk kostela
Pro Kristýnu Uhrovou a její tým dům LUX dobře demonstruje možnosti technologie. „Výhodou 3D tisku je tvarová bohatost skoro bez omezení, což je vlastnost na jedné straně estetická, na té druhé umožňuje ušetřit velké množství materiálu, který použijete jenom tam, kde je potřeba,“ pochvaluje si architektka. Technologie je podle ní ideální jak pro dostupné bydlení, kde hraje roli rychlost a efektivita, tak pro unikátní stavby s tvary, jaké by se tradičně stavěly jen těžko a draze. Plány společnosti to potvrzují: Coral Construction Technologies nyní pracují na luxusní vile v Mexiku, resortu na Kostarice od studia Mjölk Architekti a chystá také bytový dům v Česku.
Největším rozpracovaným projektem Coralu je tisk kostela v Neratovicích, stavby od architekta Zdeňka Fránka. „Budeme tisknout věž a velkou část hlavní lodi kostela,“ líčí Uhrová. Technologie pomůže investorům sakrální stavby výrazně ušetřit. „Bylo extrémně drahé stavět pro zamýšlený tvar bednění, a my jsme schopní v jednom vytisknout zdi i vnitřní povrchy stěn, které nebudou hladké, ale budou mít jemnou dekorativní strukturu. Je to, jako když si představíte, že byste si tiskli na míru navržené lego, kdy každá kostička může být jiná a následně je sestavíte dohromady.“