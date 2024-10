Při práci ve státní svátek náleží náhradní volno, případně příplatek

Letos vychází státní svátek Den vzniku samostatného československého státu 28. října na pondělí, díky čemuž většina lidí bude mít prodloužený víkend. Nemusí se to ovšem týkat všech, jelikož zaměstnavatelé mohou ve vybraných profesích svým podřízeným nařídit práci i v den státního svátku. Za to jim musí poskytnout náhradní volno v jiný den, nebo případně příplatek. Pokud kvůli tomu ovšem zaměstnanec bude muset zrušit své plány a propadne mu třeba zakoupená jízdenka, nebo bude muset stornovat rezervované ubytování, zaměstnavatel nemá povinnost mu náklady proplatit.

„V praxi se práce ve státní svátek nejvíce týká zaměstnanců v dopravě, obchodu, gastronomii, hotelnictví a samozřejmě také práce v nepřetržitém provozu. Nejde-li o případ, kdy je zaměstnavatel ze zákona oprávněn práci ve svátek nařídit, záleží na zaměstnanci, zda žádosti zaměstnavatele, aby pracoval ve svátek, vyhoví,“ komentuje advokát Václav Vlk z poradenské společnosti Rödl & Partner.

Jestliže zaměstnanec ve státní svátek skutečně pracovat musí, náleží mu vedle běžné mzdy za daný den navíc buď placené náhradní volno, nebo příplatek, a to minimálně ve výši 100 % průměrného výdělku. Prací ve svátek by si tak vydělal – zjednodušeně řečeno – minimálně dvojnásobný obnos než obvykle. „Zaměstnavatel má ze zákona dvě možnosti, jak zaměstnanci za povinnost práce ve svátek kompenzovat. Buď mu nabídne placené náhradní volno, které musí poskytnout nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek. Nebo mu kromě této možnosti dá vybrat ještě druhou, kterou je příplatek. Pak už je rozhodnutí na zaměstnanci,“ shrnuje Václav Vlk.

Zaměstnavatel se nicméně nabídnutí náhradního volna nemůže vyhnout, jelikož to má ze zákona přednost před penězi. „Zároveň se zaměstnanec nemůže domoci příplatku, pokud mu nebyl nabídnut, a je tak nucen přistoupit na náhradní volno,“ doplňuje advokát z Rödl & Partner. Volno má stejný rozsah jako odvedená práce.

Propadlé výdaje si musí zaměstnanec uhradit sám

Zaměstnanci, kterému je v souladu se zákoníkem práce sděleno, že bude muset pracovat ve státní svátek, nevzniká nárok na úhradu výdajů, které mu v důsledku toho vzniknou. Pokud by měl například v tento den zabookované ubytování v penzionu, či hotelu, zaměstnavatel nemá povinnost mu případný storno poplatek za zrušení uhradit.

„O takové náhradě by bylo možné uvažovat jen tehdy, pokud by šlo o dovolenou a zaměstnavatel zaměstnanci změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené, nebo ho z dovolené odvolal. Dále také v případech, pokud by se ze strany zaměstnavatele jednalo o šikanózní jednání, zneužití práva či jednání v rozporu s dobrými mravy,“ říká advokát Václav Vlk ze společnosti Rödl & Partner.

Někteří zaměstnanci oceňují, když státní svátek připadne na víkend

Zatímco většina lidí si pochvaluje, když státní svátek připadne na pondělí, či pátek, díky čemuž si mohou užít prodlouženého víkendu, pro vybrané zaměstnance může být pozitivní zprávou, když svátek připadne na víkend. „Někteří zaměstnanci, kteří se domluvili se svým zaměstnavatelem na příplatku, mohou vnímat pozitivně, když státní svátek vyjde na víkend, jelikož obdrží k dosažené mzdě hned dva příplatky najednou – jak ten za práci v sobotu, či v neděli, tak ten za práci ve svátek,“ doplňuje Václav Vlk. Záleží tedy na prioritách konkrétních zaměstnanců.