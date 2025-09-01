Předplatné

Renault má novou šéfku komunikace pro východní Evropu. Stala se jí Alicja Górka

Ilustrační snímek.

Ilustrační snímek. Zdroj: Renault

red
Automobilka Renault oznámila personální změnu ve vedení komunikace pro východní Evropu. Od 1. září se nové funkce ujala Alicja Górka, která přichází z Volvo Car Poland. V Renault Polska bude působit jako ředitelka komunikace a zodpovídat se bude Fabienu Goulmovi, generálnímu řediteli tzv. Clusteru East.

Górka povede komunikační aktivity značek Renault, Dacia, Alpine a Mobilize v Polsku, Česku, na Slovensku a v pobaltských zemích. Jejím úkolem bude propagace nových modelů a služeb, posilování image značek, komunikace s novináři a opinion leadery i koordinace interní komunikace.

Na postu střídá dlouholetou šéfku komunikace Agatu Szczech, která v Renault Polska působila více než tři desetiletí. Do konce letošního roku zůstane ambasadorkou vybraných imageových projektů skupiny. „Agata svým nasazením a motivací výrazně zlepšila image našich značek mezi novináři i státní správou. Alicju vítám v týmu a věřím, že její zkušenosti a osobnost perfektně zapadnou do našich hodnot i dynamiky automobilového trhu,“ uvedl k personální změně Goulmy.

Dlouholeté zkušenosti z PR i automobilového průmyslu

Nová ředitelka komunikace má za sebou více než dvacetiletou kariéru v oboru. Poslední dva roky byla zodpovědná za komunikační strategii značky Volvo. Předtím působila v mezinárodních PR agenturách Havas PR Warsaw a Weber Shandwick a také ve veřejné správě. Specializuje se na strategické poradenství, krizovou komunikaci a mediální tréninky. Řídila kampaně zaměřené mimo jiné na udržitelnost a rozvoj pro firmy z automobilového průmyslu, logistiky, financí či technologií.

Agata Szczech vedla komunikaci Renault Polska od roku 1995 a zavedla řadu projektů, například vzdělávací program „Bezpečnost pro všechny“. Za aktivity v oblasti zlepšování bezpečnosti silničního provozu získala tři státní vyznamenání.

