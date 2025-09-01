Renault má novou šéfku komunikace pro východní Evropu. Stala se jí Alicja Górka
Automobilka Renault oznámila personální změnu ve vedení komunikace pro východní Evropu. Od 1. září se nové funkce ujala Alicja Górka, která přichází z Volvo Car Poland. V Renault Polska bude působit jako ředitelka komunikace a zodpovídat se bude Fabienu Goulmovi, generálnímu řediteli tzv. Clusteru East.
Górka povede komunikační aktivity značek Renault, Dacia, Alpine a Mobilize v Polsku, Česku, na Slovensku a v pobaltských zemích. Jejím úkolem bude propagace nových modelů a služeb, posilování image značek, komunikace s novináři a opinion leadery i koordinace interní komunikace.
Na postu střídá dlouholetou šéfku komunikace Agatu Szczech, která v Renault Polska působila více než tři desetiletí. Do konce letošního roku zůstane ambasadorkou vybraných imageových projektů skupiny. „Agata svým nasazením a motivací výrazně zlepšila image našich značek mezi novináři i státní správou. Alicju vítám v týmu a věřím, že její zkušenosti a osobnost perfektně zapadnou do našich hodnot i dynamiky automobilového trhu,“ uvedl k personální změně Goulmy.
Dlouholeté zkušenosti z PR i automobilového průmyslu
Nová ředitelka komunikace má za sebou více než dvacetiletou kariéru v oboru. Poslední dva roky byla zodpovědná za komunikační strategii značky Volvo. Předtím působila v mezinárodních PR agenturách Havas PR Warsaw a Weber Shandwick a také ve veřejné správě. Specializuje se na strategické poradenství, krizovou komunikaci a mediální tréninky. Řídila kampaně zaměřené mimo jiné na udržitelnost a rozvoj pro firmy z automobilového průmyslu, logistiky, financí či technologií.
Agata Szczech vedla komunikaci Renault Polska od roku 1995 a zavedla řadu projektů, například vzdělávací program „Bezpečnost pro všechny“. Za aktivity v oblasti zlepšování bezpečnosti silničního provozu získala tři státní vyznamenání.