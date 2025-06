V Praze byl založen nový investiční fond zaměřený na strategické investice ve vodohospodářském sektoru

V Praze zahájil svou činnost H2O FUND SICAV, a.s., investiční fond, který se zaměřuje na podporu technologických inovací a zelených řešení a celkové strategické investice do vodohospodářství a infrastruktury v Evropské unii, Velké Británii a Izraeli. Jeho zakladatelem je největší vodárenská společnost na Slovensku, Východoslovenská vodárenská společnost, a.s., s majetkem v hodnotě téměř 600 milionů eur. Aby mohl fond plnit své investiční poslání, činí jeho počáteční kapitál 50 milionů eur. Správcem fondu je investiční společnost AVANT a depozitářem banka ČSOB.