Incident v Polsku nesmí zůstat bez odezvy, říká Černochová | E15.cz

Většina českých politiků tvrdě odsoudila úterní incident ve východním Polsku. Raketa ruské výroby tam zasáhla vesnici Przewodów a při explozi zahynuli dva lidé. Přestože zatím není jisté, zda raketu odpálilo Rusko – a podle amerického prezidenta Joea Bidena to dokonce není pravděpodobné – tuzemští státníci označují Moskvu za hlavního viníka tragédie. Někteří dokonce volají po reakci NATO.

„Plně stojíme na straně našeho polského spojence i Ukrajiny dnes opět bombardované teroristou Putinem. Nyní vyhodnocujeme prokázaný dopad ruských raket na polské území. Ať by šlo o omyl, nebo provokaci, je to další eskalace konfliktu ze strany Ruska a nesmí zůstat bez odezvy,“ napsala například ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Velmi ostře reagovala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09): „Ruská raketa velmi pravděpodobně zasáhla naši sousední zemi a blízkého spojence Polskou republiku. Dva její občané v důsledku útoku zemřeli. Ráda bych vyjádřila plnou podporu polským přátelům. Rusko eskaluje napětí, a tomu se musíme bránit společně.“ Příspěvek doplnila hashtagem NATO.

Podle ministra vnitra a místopředsedy vlády Víta Rakušana (STAN) je lhostejné, zda raketu odpálili Rusové, či nikoli. „Ať už to bylo jakkoli, Rusko o mír nestojí. Chce válčit. Ničit. A vraždit,“ uvedl Rakušan na Twitteru.

Premiér Petr Fiala (ODS) se vyjádřil diplomatičtěji. Česko je podle něj připraveno koordinovat s Polskem další kroky. Vláda se bude situaci věnovat i v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie. Podobně reagoval ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). „Čekáme na výstup z jednání polské bezpečnostní rady státu. Vyjadřujeme soustrast příbuzným obětí. Česko stojí při Polsku,“ řekl šéf diplomacie.

Bývalý předseda vlády a lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš zareagoval na událost později než jeho političtí rivalové a omezil se na vyjádření soustrasti polskému premiérovi Morawieckému v polštině. Šéf SPD Tomio Okamura ani prezident Miloš Zeman tragédii zatím nekomentovali.

Pokud jde o kandidáty v nadcházejících prezidentských volbách, k situaci se patrně nejostřeji vyjádřil senátor Pavel Fischer. „Zločinný režim pálil ruské rakety nejen na civilisty na Ukrajině, ale také na území NATO, tedy Polska. Odsuzuji tento zločin,“ napsal Fischer.

Naproti tomu Petr Pavel, který dříve působil ve vedení vojenského výboru NATO, nabádal především ke klidu. „Je to vážná eskalace konfliktu, ale neznamená to, že by měla vypuknout válka mezi NATO a Ruskem. Zachovat klid. Prověřit všechny dostupné informace. Analyzovat situaci. A potom jednat, společně a rozhodně,“ doporučuje bývalý generál.

Podle další uchazečky o Hrad Danuše Nerudové je jedno, zda šlo o chybu, nebo záměr. „Je to nepřijatelné. Myslím na polské přátele. Je třeba postupovat s rozvahou, ale rozhodně. Způsobem, ze kterého náš nepřítel pochopí, že se nezalekneme,“ míní Nerudová. Rusko zároveň označila za teroristický stát.

Politici ze střední a východní Evropy obecně reagovali na dopad rakety v Polsku hlasitěji než jejich kolegové z USA či západního křídla Evropské unie. Událost nyní chtějí důkladně prošetřit složky NATO a na základě výsledků se domluvit na dalším postupu.