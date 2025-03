Summit EU se chystá vyzvat k vyřešení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se dnes chystají vyzvat k vyřešení problému s tranzitem ruského plynu přes Ukrajinu, na což tlačí předseda slovenské vlády Robert Fico. Plyne to z poslední verze návrhu závěrů mimořádného bruselského summitu, kterou má ČTK k dispozici. Lídři členských zemí se podle návrhu mají shodnout na výzvě k „posílení snah o nalezení funkčních řešení“ včetně „obnovení“ přepravy plynu.

Fico dříve hrozil zablokovat závěry vrcholné unijní schůzky, pokud by v nich nebyla výzva k obnově přepravy ruského plynu. Dnes před poslanci evropského výboru slovenského parlamentu uvedl, že by závěry schůzky vetoval v případě, že by v nich o potřebě obnovy tranzitu nebyla žádná zmínka.