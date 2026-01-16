Pavel převzal v Kyjevě státní vyznamenání od Zelenského, muniční iniciativa pokračuje
- Česká muniční iniciativa zajišťuje přes polovinu velkorážní munice pro Ukrajinu a bude pokračovat i s novou vládou.
- Pavel a Zelenskyj v Kyjevě jednali o míru i dopadech ruských útoků na energetiku.
- Zelenskyj ocenil Pavla státním vyznamenáním za podporu Ukrajiny.
Česká muniční iniciativa zajišťuje polovinu dodávek velkorážní munice pro ukrajinskou armádu, řekl český prezident Petr Pavel v Kyjevě po dnešním setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Ten ocenil, že iniciativa bude pokračovat i za nové vládní koalice. Hlavy státu hovořily také o stavu mírových jednání či situaci v ukrajinské energetice, která se potýká s problémy v důsledku ruských útoků.
„Iniciativa poskytuje přes 50 procent velkorážní munice pro ukrajinské ozbrojené síly. Jsem rád, že s novou vládou v České republice bude iniciativa pokračovat,“ řekl Pavel s tím, že iniciativa bude v letošním roce schopná zajistit stejné množství munice, jako v loňském roce.
Podle Zelenského se s Pavlem bavili o tom, že iniciativa funguje efektivně a je pro Ukrajinu důležitá.
Zároveň v pátek ukrajinský prezident také zveřejnil video, na kterém vítá prezidenta Pavla v Kyjevě a společně pokládají věnce k památníku padlých obránců Ukrajiny.
Premiér Andrej Babiš a další představitelé nové vládní koalice původně slibovali muniční iniciativu zrušit. Nakonec do ní ale ČR pouze přestane přispívat penězi a iniciativa, která na zahraničních trzích obstarává dělostřeleckou munici pro napadenou zemi, bude jako taková pokračovat.
Prezident Pavel obdržel od Zelenského ukrajinské státní vyznamenání
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po jednání v Kyjevě udělil českému prezidentovi PetruPavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za osobní přínos ke spolupráci a za obhajobu územní celistvosti Ukrajiny.
Pavel v pátek ráno přijel do Kyjeva poté, co ve čtvrtek zahájil ve Lvově svou celkově třetí návštěvu Ukrajiny v pozici hlavy státu. Kromě Zelenského se sejde také s dalšími představiteli Ruskem napadené země.
Řád knížete Jaroslava Moudrého může být udělen občanům Ukrajiny i cizím státním příslušníkům za vynikající služby ukrajinskému státu a národu. Udílen je prezidentem Ukrajiny od roku 1995.