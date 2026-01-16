Předplatné

Pavel převzal v Kyjevě státní vyznamenání od Zelenského, muniční iniciativa pokračuje

Prezident Petr Pavel v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským (16.1.2026)

Prezident Petr Pavel v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským (16.1.2026) Zdroj: X Volodymyr Zelenskyj

ČTK
ČTK , špi
  • Česká muniční iniciativa zajišťuje přes polovinu velkorážní munice pro Ukrajinu a bude pokračovat i s novou vládou.
  • Pavel a Zelenskyj v Kyjevě jednali o míru i dopadech ruských útoků na energetiku.
  • Zelenskyj ocenil Pavla státním vyznamenáním za podporu Ukrajiny.

Česká muniční iniciativa zajišťuje polovinu dodávek velkorážní munice pro ukrajinskou armádu, řekl český prezident Petr Pavel v Kyjevě po dnešním setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Ten ocenil, že iniciativa bude pokračovat i za nové vládní koalice. Hlavy státu hovořily také o stavu mírových jednání či situaci v ukrajinské energetice, která se potýká s problémy v důsledku ruských útoků.

„Iniciativa poskytuje přes 50 procent velkorážní munice pro ukrajinské ozbrojené síly. Jsem rád, že s novou vládou v České republice bude iniciativa pokračovat,“ řekl Pavel s tím, že iniciativa bude v letošním roce schopná zajistit stejné množství munice, jako v loňském roce.

Podle Zelenského se s Pavlem bavili o tom, že iniciativa funguje efektivně a je pro Ukrajinu důležitá.

Zároveň v pátek ukrajinský prezident také zveřejnil video, na kterém vítá prezidenta Pavla v Kyjevě a společně pokládají věnce k památníku padlých obránců Ukrajiny.

Premiér Andrej Babiš a další představitelé nové vládní koalice původně slibovali muniční iniciativu zrušit. Nakonec do ní ale ČR pouze přestane přispívat penězi a iniciativa, která na zahraničních trzích obstarává dělostřeleckou munici pro napadenou zemi, bude jako taková pokračovat.

Prezident Pavel obdržel od Zelenského ukrajinské státní vyznamenání

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po jednání v Kyjevě udělil českému prezidentovi PetruPavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za osobní přínos ke spolupráci a za obhajobu územní celistvosti Ukrajiny.

Pavel v pátek ráno přijel do Kyjeva poté, co ve čtvrtek zahájil ve Lvově svou celkově třetí návštěvu Ukrajiny v pozici hlavy státu. Kromě Zelenského se sejde také s dalšími představiteli Ruskem napadené země.

Řád knížete Jaroslava Moudrého může být udělen občanům Ukrajiny i cizím státním příslušníkům za vynikající služby ukrajinskému státu a národu. Udílen je prezidentem Ukrajiny od roku 1995.

