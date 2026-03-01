Škoda jako bateriová tepna VW, strmý pád dovolenkáře Fischera, problémy startupu s minidomky
- Škoda se proinvestovala v bateriovou tepnu Volkswagenu. Koncern spoléhá na levnější chemii z Boleslavi
- Z pěti miliard na pouhý zlomek. Nový znalecký posudek majetku Solek Holding věřitele nepotěší
- Strmý pád devadesátkového krále dovolených Fischera. Od prodeje firmy ropnému magnátovi až po stíhání Němci
- Další problém startupu s minidomky. Kodu si hraje na realitku, ale potřebná oprávnění nemá
Podívejte se na přehled nejzajímavějších článků uplynulého týdne.
Škoda se proinvestovala v bateriovou tepnu Volkswagenu. Koncern spoléhá na levnější chemii z Boleslavi
Třicet procent. Klíčové číslo, ke kterému se upínají zraky nejen managementu Škody Auto, ale i celého koncernu Volkswagen. Asi o třetinu nižší totiž mají být náklady na výrobu nové generace baterií, které sjíždějí ze čtveřice v pátek spuštěných linek v Mladé Boleslavi. Česká automobilka nainvestovala do nové montážní haly M8 za dálnicí D10 v přepočtu téměř pět miliard korun.
Z pěti miliard na pouhý zlomek. Nový znalecký posudek majetku Solek Holding věřitele nepotěší
Česká znalecká kancelář Equity Solutions Appraisals (EqSA) minulý týden zveřejnila dlouho očekávaný dokument o jmění mateřské společnosti Solek Holding. Tuzemská solární firma, která doplatila na nerozvážně agresivní expanzi, má podle něj mnohem nižší majetek, než sama uvedla v loňském insolvenčním návrhu. Případný konkurz by byl pro věřitele zdrcující.
VIDEO: Konec prodavačů na vesnicích. AI avataři poradí s recepty a nahradí i obecní rozhlas, říká Březina z COOP v pořadu FLOW
Strmý pád devadesátkového krále dovolených Fischera. Od prodeje firmy ropnému magnátovi až po stíhání Němci
Od devadesátých let spoluvytvářel český kapitalismus. Jeho modrá letadla se stala ikonou kvality a byznysového úspěchu. Záři reflektorů si užíval coby respektovaný manažer. Kariéra „muže v černém“, jak se mu přezdívalo pro výběr oblečení, mohla jen sotva dojít vyššího vrcholu – stejně jako hlubšího dna v těchto dnech.
Další problém startupu s minidomky. Kodu si hraje na realitku, ale potřebná oprávnění nemá
Český startup Kodu, který se zabývá propojováním vlastníků pozemků, výrobců malých modulárních staveb a zájemců o bydlení v minidomcích, v polovině února nečekaně stáhl nabídku na prodej desetiprocentního podílu ve firmě. Z vybraných peněz chtěl financovat rozvoj své developerské části.