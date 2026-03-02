ONLINE: Česko podle Babiše přijme kvůli Íránu bezpečnostní opatření
- Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku.
- USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu.
Kvůli situaci na Blízkém východě nejsou indicie o aktuální hrozbě pro Českou republiku, řekl v pondělí Babiš novinářům.
Zprávy ze dne 2. března 2026
Izraelské letecké útoky zasáhly Libanon a Írán současně, Teherán vrací údery
Stovky izraelských letadel dnes zaútočily na cíle v Libanonu a v Íránu současně, informoval podle agentury AFP mluvčí izraelské armády Effie Defrin. Jižní předměstí Bejrútu se stalo znovu terčem bombardování, přičemž izraelská armáda potvrdila cílený útok na vysoce postaveného člena Hizballáhu. Izraelský ministr obrany Jisrael Katz na síti X uvedl, že dalším cílem je šéf Hizballáhu Naím Kásim. Íránské revoluční gardy naopak oznámily, že v reakci na americko-izraelské útoky odpálily salvu raket na izraelská města Tel Aviv. Haifa, a východní Jeruzalém.
V Praze by dnes kolem půlnoci měly přistát dva lety z Ománu, přepraví 400 lidí
Na pražském ruzyňském letišti by dnes pozdě večer měly přistát první dva lety Smartwings z Ománu. Přepravit mají dohromady zhruba 400 lidí, primárně klientů cestovních kanceláří. ČTK to řekla mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Společnost dnes lety do Ománu obnovila, z Prahy ráno odletěly dva.
V Praze by mělo kolem 23:00 přistát letadlo z Maskatu. Po půlnoci se pak zatím počítá s příletem spoje z města Salála. „Během odpoledne tam ještě může dojít k nějakým posunům," podotkla mluvčí. Zdůraznila, že se nejedná o klasické repatriační lety, ale je možné, že se na palubu vejdou i lidé, kteří nejsou na Blízkém východě s cestovními kancelářemi.
Terčem Izraele a USA v Íránu bylo opět jaderné zařízení v Natanzu, řekl íránský zástupce při MAAE. Zopakoval tvrzení, že íránský program je mírový.
Americko-izraelský útok na Írán vyvolal v letecké dopravě největší chaos od pandemie covidu-19, uvedl The Guardian. Tisíce letů byly zrušeny.
Česko podle premiéra Andreje Babiše kvůli situaci na Blízkém východě přijme bezpečnostní opatření
Andrej Babiš (ANO) nepokládá ale za vhodné přesně sdělovat, o jaká půjde. Zmínil jen posílení bezpečnosti v ulicích. Nejsou ale indicie o aktuální hrozbě pro Českou republiku, řekl dnes Babiš novinářům.
Ministři ráno řešili situaci po víkendových útocích Spojených států a Izraele na Írán na Bezpečnostní radě státu, naopak neuskutečnilo se obvyklé jednání koaliční rady. Do pozadí pravděpodobně ustoupí i běžná agenda kabinetu, který má na programu například návrhy na zpřísnění úpravy trestného činu neplacení výživného nebo zrušení nominačního zákona.
Turecko dnes pro cestující dočasně uzavřelo tři hraniční přechody s Íránem, uvedl podle agentury AFP turecký ministr obchodu Ömer Bolat. Poté, co Izrael a USA v sobotu zahájily útok na Írán kvůli obavám z jeho jaderného programu, podniká Teherán odvetné údery na americké a izraelské cíle v regionu.
Česko vyšle jedno letadlo do egyptského Šarm aš-Šajchu a jedno do Ammánu, řekl premiér Babiš. Přiveze domů české občany, volné místo nabídne jiným zemím.
Česká republika vyšle jeden svůj armádní airbus do egyptského Šarm aš-Šajchu a jeden do jordánského Ammánu, řekl novinářům po dnešním zasedání Bezpečnostní rady státu premiér Andrej Babiš (ANO). Přivezou domů české občany, případné volné místo nabídne Česko dalším zemím. Čechy z Ománu zatím bude evakuovat společnost Smartwings. Pokud bude potřeba, mohl by se tam pro další lidi vrátit armádní airbus, který nejprve zamíří do Egypta, uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).
V Kuvajtu se zřítilo několik amerických stíhaček, posádky přežily, uvedly úřady
V Kuvajtu se dnes ráno zřítilo několik amerických stíhacích letadel, jejich posádky přežily a po záchranné operaci byly převezeny do nemocnice, oznámilo podle tiskových agentur kuvajtské ministerstvo obrany. Informace o příčinách havárií neposkytlo. Íránská armáda mezitím podle agentury AFP oznámila, že zaútočila na americkou leteckou základnu Ali As-Sálim v Kuvajtu.
Německo se nebude podílet na vojenských útocích na Írán, řekl ministr zahraničí
Německo se nebude podílet na vojenských útocích na Írán. Stanici Deutschlandfunk to dnes řekl německý ministr zahraničí Johann Wadephul. Vojáci německé armády se podle něj ale v případě napadení budou bránit. Už v neděli večer Wadephul prohlásil, že válka s Íránem bude trvat déle než jen několik dní.
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh v důsledku americko-izraelských útoků na Írán vzrostla o více než 20 procent a je blízko 40 eur za MWh.
Z Letiště Praha dnes aerolinie zrušily 17 letů, všechny do destinací na Blízkém východě.
Cena zlata se kvůli americko-izraelským útokům na Írán výrazně zvyšuje. Připisuje si zhruba 2,5 procenta a dostala se nad 5400 USD za troyskou unci.
V Jeruzalémě dnes časně ráno zazněly výbuchy a sirény kvůli íránským raketám odpáleným na Izrael
Armáda krátce předtím varovala, že Írán vypálil směrem na Izrael další rakety, informovala agentura AFP. Exploze byly slyšet také v oblasti Tel Avivu v centrální části Izraele. Nad letištěm v Irbílu v severním Iráku, kde jsou rozmístěné americké síly, byly sestřeleny tři ozbrojené drony, informovala agentura Reuters s odvoláním na izraelské bezpečnostní zdroje.
Ceny ropy prudce rostou v reakci na americko-izraelské útoky na Írán. Brent si připisuje zhruba osm procent a nachází se blízko 79 dolarů za barel.
Dnes se přesune 79 Čechů z Izraele do Egypta, do Česka by měli odletět v úterý, řekl premiér Babiš. Do Muscatu by měla letět tři letadla Smartwings.
Izraelské údery na Libanon si podle místních úřadů vyžádaly nejméně 31 mrtvých
Nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných si podle prvních informací vyžádaly údery izraelské armády na Libanon. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví, které citovala agentura Reuters. Izraelská armáda v noci na pondělí zaútočila na cíle spojené s Hizballáhem. Učinila tak poté, co se libanonské proíránské hnutí přihlásilo k útoku drony a střelami na Izrael.
Babiš očekává mimořádná opatření v ČR, bezpečnostní rada bude řešit i repatriace
Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává, že Česko zavede kvůli situaci na Blízkém východě mimořádná bezpečnostní opatření. Jejich podobu neupřesnil, bude podle něj záležet na návrhu ministerstva vnitra a policie. Novinářům to řekl před jednáním Bezpečnostní rady státu, která mimořádně zasedá od pondělních sedmi hodin. Jde o reakci na dění po americko-izraelských úderech v Íránu, které začaly v sobotu ráno.
Írán nebude vyjednávat s USA, uvedl tajemník íránské bezpečnostní rady
Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl v pondělí tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. Informovaly o tom agentury. Americký prezident Donald Trump v neděli vyjádřil souhlas s možným jednáním s těmi íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dnů.
Britskou základnu na Kypru zasáhl dron, uvedl podle médií Londýn
Dron zasáhl základnu britského letectva na Kypru, uvedlo ministerstvo obrany v Londýně podle stanice Sky News a agentury PA. Ministerstvo nesdělilo, kdo bezpilotní prostředek vyslal. Při incidentu nebyl nikdo zraněn a podle kyperských úřadů vznikly pouze malé škody.
Londýn v neděli oznámil, že britský letoun Typhoon sestřelil íránský dron směřující na Katar. Premiér Keir Starmer zároveň uvedl, že Británie vyhověla žádosti Washingtonu, aby Spojené státy mohly využít britské základny k útoku na íránská odpalovací zařízení. Zdůraznil však, že Londýn se nebude podílet na útočných akcích proti Íránu.
Izrael v Libanonu zahájil údery na cíle spojené s Hizballáhem
Izraelská armáda v pondělí uvedla, že v Libanonu zahájila údery na cíle spojené s Hizballáhem. Učinila tak poté, co se toto libanonské proíránské hnutí v noci na pondělí přihlásilo k útoku drony a střelami na Izrael, uvedla agentura Reuters. Agentury hlásí výbuchy v libanonském hlavním městě Bejrútu.
Podle serveru The Times of Israel je to poprvé, co se Hizballáh připojil k současným útokům Íránu na Izrael. Zároveň jde o první ostřelování Izraele ze strany Hizballáhu od listopadu 2024, kdy vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Libanonem zprostředkované Spojenými státy.
Česko podle premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli situaci na Blízkém východě přijme bezpečnostní opatření. Nepokládá ale za vhodné přesně sdělovat, o jaká půjde. Zmínil jen posílení bezpečnosti v ulicích prostřednictvím většího množství policejních hlídek. Nejsou nicméně indicie o aktuální hrozbě pro Českou republiku, řekl dnes Babiš novinářům.
Ministři ráno řešili situaci po víkendových útocích Spojených států a Izraele na Írán na Bezpečnostní radě státu, naopak neuskutečnilo se obvyklé jednání koaliční rady. Do pozadí pravděpodobně ustoupí i běžná agenda kabinetu, který má na programu například návrhy na zpřísnění úpravy trestného činu neplacení výživného nebo zrušení nominačního zákona.
Česko podle Babiše posílí místa, kde by se teoreticky mohlo něco stát. V minulosti šlo v těchto případech například o některé ambasády či židovské objekty. „Ale nejsou žádné informace od služeb i ze sítí, těch komunit, že by něco hrozilo. Ale určitě posílíme tu bezpečnost v našich ulicích," uvedl předseda vlády.
Íránská odveta je podle Babiše slabší
Na Bezpečnostní radě státu se ministři zajímali o zapojení dalších států v konfliktu, řekl Babiš. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, doufejme, že ten konflikt nebude trvat delší dobu," uvedl. Íránská odveta je podle něj slabší, než jaká byla v loňském roce.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) řekl, že loňské údery na Írán zřejmě nebyly tak úspěšné, jak to vypadalo. „Proto jaderný program pokračoval, íránská strana při jednáních o tom nehovořila pravdu. Všechny zpravodajské agentury jednoznačně tvrdily, že situace je úplně jiná, než íránský režim tvrdí, a proto doporučily Izraelcům a Američanům, aby tyto preemptivní údery podnikli, protože hrozilo něco daleko děsivějšího," uvedl.