Z interních řešení chceme stavět produkty pro globální trh, říká šéf CSG AI Tomáš Richtr
- CSG vyvíjí AI řešení nejprve pro vlastní potřeby a následně z nich vytváří produkty pro globální trh.
- Umělá inteligence pomáhá firmám například optimalizovat údržbu, tendry i kyberbezpečnost a zvyšovat efektivitu firemních procesů.
- Šéf CSG AI Tomáš Richtr vysvětluje, proč vznikl „centrální mozek“ pro řízení AI a jak z interních projektů vzniká nový globální byznys.
Umělá inteligence se ve skupině CSG stává klíčovým motorem technologické i obchodní proměny. Nová subdivize CSG AI nejprve vyvíjí řešení pro vlastní firmy a ta úspěšná následně proměňuje v produkty pro externí zákazníky. Její šéf Tomáš Richtr v rozhovoru popisuje, jak se z interních nápadů rodí tržní projekty, proč je zásadní rovnováha mezi inovací a bezpečností a s jakými globálními ambicemi CSG do světa AI vstupuje.
Ve skupině CSG loni vznikla nová subdivize CSG AI. Co bylo důvodem?
Byla to kombinace několika faktorů. Především jsme viděli nástup umělé inteligence a to, že technologie zásadně mění způsob práce ve firmách. K tomu se přidala kyberbezpečnost a další související oblasti a uvědomili jsme si, že pokud nezměníme způsob práce, dlouhodobě nebudeme schopni na trhu obstát. V podstatě jsme chtěli mít, centrální mozek‘, který bude strategicky řídit aktivity spojené s AI.
Šlo tedy o strategickou nutnost.
Přesně tak. Bylo jasné, že pokud se nepřizpůsobíme, ztratíme technologickou i myšlenkovou relevanci. Největší výzvou ale bylo začít něco dělat, aniž bychom přesně věděli jak. Museli jsme najít lidi, kteří jsou otevření změnám a dokážou pracovat s nejistotou. Bourají stará paradigmata tvorby softwaru, ale zároveň zachovávají to nejlepší z firemní kultury.
Jak se tyto změny promítly do vašich konkrétních projektů?
Prvním projektem byla optimalizace údržby letadel. V CSG v té době například byla společnost Job Air Technic, která pracuje s plánováním, daty, kapacitami, lidmi a s nástroji. Přirozeně jsme se ptali, jak tyto procesy zlepšit pomocí AI, a vzniklo řešení, které dokáže předpovídat opravy podle typu provozu letadla. Jinak se opotřebovávají stroje na dlouhé tratě, jinak letadla s krátkými, častými lety. Výsledkem je lepší plánování oprav: pro údržbovou firmu vyšší efektivita a potenciálně vyšší tržby, pro leteckého dopravce kratší odstávky, tedy win-win situace. A když se řešení osvědčilo interně, vznikla otázka, proč ho nenabídnout dalším firmám.
Takže nezůstalo jen u interního projektu?
Ne. Skupina CSG má kolem stovky firem s reálnými potřebami, což je obrovská výhoda – fungují jako „beta zákazníci“. Díky blízkému vztahu je větší tolerance, více času na ladění a menší tlak než u čistě komerčního nasazení. A pokud se řešení osvědčí, následuje jeho proměna na produkt a vstup na trh.
Máte už dnes zákazníky mimo skupinu?
Jsme nyní ve fázi, kdy spolupracujeme se společnostmi ve skupině. Zároveň už ale přes partnerskou síť oslovujeme další firmy mimo skupinu. V tuto chvíli máme v portfoliu několik desítek potenciálních zákazníků. Cílíme jak na civilní, tak na vojenské letectví. Aktuálně také připravujeme podklady pro jednání s Armádou České republiky o optimalizaci údržby vojenských letadel.
Do budoucna chcete zamířit i za hranice Česka?
Určitě. Vstup na český a slovenský tje logický první krok, ale ambice máme globální. Například náš další projekt vznikl ze zkušenosti s tendry a může ho využít v podstatě jakákoliv firma, která se jich chce účastnit. Opět jsme vycházeli z vlastní potřeby rychle vyhodnocovat tendry v civilním letectví. Takzvaná compliance matrix, tedy tabulka, která sleduje, zda projekt, produkt nebo proces splňuje všechny požadavky stanovené ve smlouvách a předpisech, může mít klidně třeba 1800 položek a to ručně zvládnou jen drazí experti.
Tomáš Richtr
Tomáš Richtr se loni stal šéfem subdivize CSG AI v největší tuzemské zbrojařské společnosti CSG Michala Strnada. Současně je výkonným ředitelem společnosti CS Soft, která dodává softwarová řešení pro řízení letového provozu. V posledních letech také zastřešuje její aktivity v oblasti umělé inteligence. Celoživotní vášní Tomáše Richtra je formule 1, jejíž závody léta komentoval pro televizní stanice.
Takže využití AI bylo logické.
Ano. Zadávací dokumentace se nahraje do systému, který automaticky vyhodnotí shodu s technickými, bezpečnostními, certifikačními i kvalitativními požadavky. Výsledek je během desítek minut a práci zvládne i pracovník obchodního nebo nákupního oddělení. Tento nástroj je už dnes tržní produkt, jmenuje se Tendrio a používají ho už i další firmy v rámci CSG.
A co externí zákazníci?
Zatím ne, máme ale přes dvacet velmi vážných kandidátů. Jeden pochází například z oblasti řeckého zdravotnictví.
Chápu správně, že nápady vznikají interně, projdou ověřením a pak se z nich stává samostatný produkt pod CSG AI?
Ano. Zdroje jsou dva: interní nápady a strategické partnerství s fondem Presto Tech Horizons. Společně revidujeme portfolio startupů, odborníci posuzují jejich reálnou použitelnost a do vybraných projektů se investuje. Naší výhodou je finanční i manažerská stabilita. Ta umožňuje, aby startup přerostl v menší, udržitelnou firmu se smysluplným produktem.
Neobáváte se rizika zneužití umělé inteligence? Přece jen pracujete u firem s citlivými daty. Řešení, které jste připravili pro Tatru Defence, se například týká i smluv o mlčenlivosti.
Pokud jde o Tatru, zaměřili jsme se na dvě věci. Jednak na prediktivní údržbu vozidel, podobně jako u letadel, a jednak na správu interní dokumentace a smluv o mlčenlivosti, takzvaných NDA. AI agent dnes dokáže upozorňovat, kdo které NDA spravuje a kdy vyprší, a pomáhá připravovat nové. Řešení běží v privátním cloudu Microsoft Azure a je vysoce zabezpečené. Riziko zneužití AI je ale obecně reálné a musíme proto najít kompromis mezi funkcionalitou a bezpečností. Ukazujeme tím cestu, jak tato řešení nabízet i dalším firmám, aby běžela v jejich infrastruktuře a zároveň bezpečně komunikovala s částí aplikace v privátním cloudu.
Otázka, zda má umělá inteligence běžet v cloudu, nebo na vlastní infrastruktuře, zaznívá často.Jak se k tomu stavíte?
Vždy nabízíme dva přístupy: čistě on-premise řešení, kdy vše běží na serverech zákazníka, nebo služby provozované externě, případně jejich kombinaci. Jak ale bylo vidět například i na loňském veletrhu v Lisabonu zaměřeném na civilní letectví, trend trhu směřuje ke cloudu. Takový přístup umožňuje větší flexibilitu, snadnější aktualizace a efektivnější sdílení dat mezi různými subjekty. Zároveň ale přetrvávají otázky, jak zajistit kontinuitu provozu v krizových situacích, například při globálním konfliktu. Proto se hybridní model, kdy je cloud primární a on-premise slouží jako záloha, zdá rozumný.
Jaké další výzvy spojené s umělou inteligencí považujete za zásadní?
Rozhodně kyberbezpečnost. Připravili jsme řešení pro monitoring odolnosti menších firem. Robustní systémy stojí miliony ročně, my jsme zkoumali, jak je zpřístupnit firmám zhruba do stovky zaměstnanců. Program sleduje události v infrastruktuře, tedy servery, switche, porty, a propojuje zdánlivě nesouvisející události. Uživateli pak stačí jednou denně nahlédnout do přehledu. Tento systém pokrývá až 99 procent běžných hrozeb, přitom ve srovnání s tradičními řešeními žádá vynaložení jen 10 až 15 procent nákladů.
Co dál? Kde vidíte další příležitosti?
Těch je určitě hodně. Musím ale říct, že limity ve výzkumu a vývoji nás nutí přistupovat k tomu s pokorou. Majitel skupiny CSG Michal Strnad se rozhodl zainvestovat do subdivize CSG AI a jako každý komerční subjekt musíme nejprve ukázat výsledky. To znamená, že nejde vzít všechny nápady takříkajíc ze „šuplíku“ a začít na nich pracovat souběžně, protože by nás to udusilo. Teď chceme především ukázat a také si ověřit, že to, co už máme na trhu, tedy projekty kolem prediktivní údržby nebo Tendrio, opravdu funguje, má své místo a dokáže obhájit svoji ekonomickou existenci. A pokud se to skutečně podaří, věřím, že dostaneme investice na rozšíření vývojového týmu tak, abychom mohli rozpracovávat další nápady ve větším rozsahu.