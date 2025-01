Ukrajinci údajně zaútočili na plynovod TurkStream, plyn prudce zdražuje

Krátce po poledni cena plynu s dodáním v únoru vykazovala ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku růst o 5,4 procenta nad 47,42 eura za MWh. Ceny v TTF jsou pro evropský trh určující. Na začátku ledna se cena dostala k 50 eurům a byla nejvyšší za více než rok.

Ukrajina se v pondělí podle ruského ministerstva obrany pokusila podniknout dronový útok na kompresorovou stanici plynovodu TurkStream v Krasnodarském kraji na jihu Ruska, aby narušila dodávky ruského plynu do Evropy. Bezpilotní stroje byly sestřeleny a stanice pracuje normálně, uvedli Rusové. TurkStreamem proudí ruský plyn do Turecka a dál do jižní Evropy.

Invaze ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 vyvolala v Evropě energetickou krizi, která na kontinentě způsobila skokový růst cen plynu a promítla se i do růstu cen zkapalněného zemního plynu (LNG) ve světě.

Evropa kvůli zastavení toku ruského plynu přes Ukrajinu od začátku letošního roku musí nahradit dodávky zhruba pěti procent plynu, a více tak nyní bude muset spoléhat na zásobníky, jejichž úroveň je už pod průměrem pro toto roční období. Kyjev odmítl prodloužit tranzitní smlouvu s ruskou společností Gazprom, a transport ruského plynu přes své území tak Ukrajina od ledna znemožnila.

Zásobníky plynu v EU byly k nedělnímu ránu v průměru naplněny zhruba na 66 procent, ukazují data společnosti Gas Infrastructure Europe (GIE). V případě České republiky byly zásobníky naplněny zhruba z 61 procent.