Ruská armáda v pondělí obvinila Ukrajinu z útoku pomocí dronů na infrastrukturu plynovodu TurkStream, který je momentálně klíčovou trasou pro dodávky ruského plynu do Evropy přes Turecko. Moskva oznámila, že dodávky nebyly nijak narušeny.

Zaútočila Ukrajina na plynovod TurkStream?

„Ve snaze narušit dodávky plynu do evropských zemí zahájil kyjevský režim 11. ledna útok s použitím devíti bezpilotních letounů,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany v prohlášení s odkazem na kompresorovou stanici na jihu Ruska, která obsluhuje plynovod.

Ministerstvo uvedlo, že všechny drony byly zachyceny, přičemž trosky způsobily „drobné škody“ na budově a zařízení v měřicí stanici plynu v obci Gaj-Kodzor poblíž jižního pobřeží Černého moře v Rusku.

Úřady oznámily, že zařízení nadále funguje „normálně“, bez přerušení dodávek plynu.

Kudy vede plynovod TurkStream?

TurkStream přímo propojuje největší zásobárny ruského plynu s tureckou přepravní sítí a odvádí plyn do Turecka, jižní a jihovýchodní Evropy. Začíná v kompresorové stanici u Anapy v ruském Krasnodarském kraji a vede přes Černé moře (zhruba 930 km) do přijímacího terminálu v tureckém Kiyiköy. Část plynu proudí dále do Evropské unie.

Přes Černé moře vedou dvě paralelní potrubí. Z přijímacího terminálu v Turecku se jeden ze dvou podzemních plynovodů na pevnině napojuje na stávající tureckou plynovodní síť v Luleburgazu. Druhý plynovod pokračuje k turecko-evropské hranici, kde končí.

Délka plynovodu je 930 kilometrů a leží v maximální hloubce 2,2 kilometru. Asi 230 kilometrů plynovodu leží v ruských vodách, zbytek v tureckých.

Které státy jsou závislé na TurkStreamu?

Plynovod TurkStream byl navržen jako náhrada za plynovod SouthStream, který byl v roce 2014 zastaven kvůli odmítavému postoji Bulharska a Evropské unie.

Projekt plynovodu TurkStream se skládá ze dvou paralelních plynovodů, z nichž každý může dodávat až 15,75 miliard m3 plynu ročně. Plynovody přepravují plyn z ruských plynových polí do Turecka. První plynovod dodává plyn do Turecka a druhý do jihovýchodní Evropy.

Druhý plynovod přepravuje ruský plyn na trhy jihovýchodní a střední Evropy přes Bulharsko, Srbsko a Maďarsko. Toto evropské prodloužení plynovodu, označované také jako TurkStream 2 a plynovod Balkan Stream, zahrnuje novou i stávající infrastrukturu.

V lednu 2020 zahájil Gazprom dodávky prostřednictvím plynovodu TurkStream do Turecka, Bulharska, Řecka a Severní Makedonie s využitím částečně dokončené a stávající infrastruktury. Od té doby společnost Gazprom rovněž realizuje dodávky prostřednictvím plynovodu TurkStream do Srbska, Bosny a Hercegoviny a Rumunska.

Od Nového roku, kdy Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu přes své území, Rusko dodává podle listu Kommersant přes TurkStream do Rumunska, Řecka, Srbska a Maďarska do 15 miliard metrů krychlových plynu.

Jak reaguje cena plynu?

Plyn pro evropský trh po zprávách o pokusu zaútočit na TurkStream prudce zdražil. Velkoobchodní cena plynu se dopoledne dostala vysoko nad 47 eur (1184 korun) za megawatthodinu (MWh).

V pondělí krátce po poledni cena plynu s dodáním v únoru vykazovala ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku růst o 5,4 procenta nad 47,42 eura za MWh. Ceny v TTF jsou pro evropský trh určující. Na začátku ledna se cena dostala k 50 eurům a byla nejvyšší za více než rok.