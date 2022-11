V Polsku patrně vybuchla ukrajinská střela, odpovědná je ale Moskva | E15.cz

Výbuch v Polsku podle předběžných zjištění NATO zřejmě způsobila střela ukrajinské protivzdušné obrany namířená proti ruské raketě. Prohlásil to generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg po mimořádné schůzce velvyslanců členských zemí svolané kvůli incidentu, při němž na východě Polska zemřeli v úterý dva lidé. NATO podle něj nemá náznaky, že by šlo o úmyslný čin nebo že by Rusko chystalo útok na území aliance. Z exploze však podle něj nelze vinit Ukrajinu, která pouze bránila své území.