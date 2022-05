Babiš zahajuje kampaň a na billboardech se snaží obejít zákon | E15.cz

Covid ještě neskončil a do toho vypukla válka na Ukrajině, která může každým dnem přerůst v apokalypsu. Inflace nám zdražuje vše možné a požírá úspory. Na naší zemi se však řítí ještě jedna pohroma! Více se dozvíte v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.

Je to tak, prezidentská volba je za rohem a málokomu asi zůstala naděje, že to tentokrát nebude tak strašné. Přitom ta poslední, kdy se člověk nechtěl střelit do hlavy, tady proběhla asi tak v roce 1993. A koho dostanou lidé na výběr letos? Čau, lidi! Podle aktuálních průzkumů je český expremiér nejžhavější kandidát a samozřejmě už začal i kampaň. Akorát se k ní moc nehlásí. A nástupníka už si bohužel vybral i Zeman…