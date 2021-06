Česko tankuje speciál: Unie schválila covid pasy, my je brzdíme | E15.cz

Středočeští úředníci pod vládou exhejtmanky Jermanové vydělávali peníze, o kterých se valné většině z nás ani nezdálo. Tři roky po sobě měli měsíčně i třeba 150 táců. Ale my jim to stejně nezávidíme.

Viděli – a hlavně slyšeli – jste někdy hejtmanku Jermanovou? Jsou věci, co si za peníze nekoupíte. A další téma dne? Covid pasy. Vláda si totiž vymyslela, jak opět pár týdnů či měsíců dělat ve svých teplých židličkách úplný kulový. Více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.

Bude se projednávat zákon, který má umožnit používání covid pasů. Proč? Protože se to jmenuje jinak než covid certifikát, který už vesele několik dní vláda vydává. Dělají něco protizákonného? Asi ne, prostě se jen zase nimrají ve zbytečnostech, aby to do října doklepali v klidu a pohodě.