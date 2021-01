Český podnikatel = vyhubený druh. Dostal ho koronavirus, dodělá ho pár ran do zad od vlády | E15.cz

Po zhruba hodině. To chce potlesk. V Událostech Luďka Staňka na Mall.tv se podíváme i na něco dalšího, co se moc nepovedlo. Řeč je o pomoci podnikatelům. Andrej se sice bije ve svou lví hruď, že podnikatelé mu volají, že dostali pomoc větší, než kolik by zvládli vydělat, ale nám to přijde trošku jako ty tisíce miliard – prý existují, ale nikdo je nikdy neviděl. Určitě budou ale živnostníci Andrejovi volat v březnu, až nebudou mít co do huby, protože vinou naší úžasné vlády nám EU stopne program Antivirus. To už je vyloženě na aplaus.