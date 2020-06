Čtvrtina minipivovarů v ohrožení. Nový díl pořadu Dáme to | E15.cz

Se zavřením hospod se dramaticky zkomplikovala situace i jejich hlavním dodavatelům, tedy pivovarům. A to jak těm největším, tak malým, přičemž dopad krize byl na každou z těchto oblastí trochu jiný. Právě to bylo ústředním tématem dalšího dílu pořadu Dáme to.

Prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň už při vypuknutí epidemie a následném zavření hospod předvídal, že by vzniklou situaci nemuselo přežít až dvacet pět procent minipivovarů. A toto číslo je podle něj stále relevantní, i když v trochu jiné podobě. „Vypadá to, že ty pivovary přežijí ve smyslu, že budou dál vařit pivo, ale nepřežije to jejich vlastnická struktura. Buď je někdo koupí, protože to majitelé budou muset pod ekonomickým tlakem prodat, nebo tam vstoupí někdo jiný, kdo přinese peníze. Chleba se začíná lámat až teď. Přežili jsme velkou krizi, ale teď zažíváme krizi, která je způsobená velkým odlivem zákazníků. Turisté tady nejsou a Češi začínají do restaurací chodit velmi opatrně,“ poznamenal Šuráň.

Nezávislý pivovarský expert a bývalý předseda Českého svazu pivovarů a sladoven Jan Veselý se pak domnívá, že pro velké pivovary byl zásadní přesun piva ze sudů do lahví, nicméně i tak bylo nutné miliony litrů piva vylít do kanálu. „V první řadě se zastavilo vaření. Pokles výroby byl až třicet procent, protože pivo se prodávalo takzvaně ze sklepa. Velké pivovary ale mají tu výhodu, že mají lahvárny, což řada minipivovarů nemá. Ty jsou závislé na prodeji ve svém restauračním zařízení nebo v blízkém okolí. Když se ale pivo takzvaně zlomí, zachránit ho už nejde a musí se vylít,“ upozornil Veselý. Podle jeho osobního odhadu v důsledku krize ze spotřeby ročně vypadne milion až milion a půl hektolitru piva.

